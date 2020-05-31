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    У Києві спортивний функціонер влаштував бійку з ветераном АТО (відео)

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    Підприємець і президент міжнародної організації, яка проводить бої зі змішаних бойових&nbsp;мистецтв&nbsp;(WWFC) Володимир Тесля - У Києві спортивний функціонер влаштував бійку з ветераном АТО (відео)
    Підприємець і президент міжнародної організації, яка проводить бої зі змішаних бойових мистецтв (WWFC) Володимир Тесля

    Словесна суперечка переросла у запеклу бійку

    У п’ятницю, 29 травня, в Києві стався конфлікт між підприємцем і президентом WWFC (міжнародної організації, яка проводить бої зі змішаних бойових мистецтв) Володимиром Теслею і ветераном АТО Михайлом Майманом.

    Відео інциденту у Facebook опублікував сам колишній учасник бойових дій на Донбасі.

    У ролику видно, як автомобіль з Теслею проїхав біля Маймана. Після цього перший вийшов з машини і почав сперечатися з учасником АТО. В один з моментів Тесля накинувся на Маймана з кулаками.

    Цікаво, що Майман відомий також своєю бійкою з народним депутатом України від «Опозиційної платформи – За життя» Іллею Ківою.

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