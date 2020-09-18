«Зовсім звихнувся на владі»: Аваков закликав Лукашенка «попити водички і заспокоїтися»



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Арсен Аваков відреагував на заяву Олександра Лукашенко щодо закриття кордонів

Глава МВС України заявив, що президент Білорусі «несе повну нісенітницю»

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенко щодо закриття кордонів з сусідніми країнами.

Про це Аваков написав у Facebook.

«Лукашенко схоже зовсім звихнувся на своїй владі і параної навколо цього. Несе повну нісенітницю. Тексти, ймовірно, отримав у Путіна. Але, якщо хтось божеволіє– не означає, що всі повинні діяти так само! Ми думаємо про Україну і бажаємо тільки миру і процвітання Білорусі», – написав Аваков.

Він додав, що Україна не втручається у внутрішні справи інших країн. Народ кожної країни має право сам визначати свою долю, без зовнішніх втручань.

«Тому – попийте водички, пане Лукашенко – заспокойтеся. Українці – друзі білорусам – не маніпулюйте, звинувачуючи сусідів. Пошукайте колоду в своєму оці», – резюмував Аваков.

Нагадаємо, 17 вересня Лукашенко заявив, що прийняв рішення посилити кордон з Україною та закрити з Польщею та Литвою.

Лукашенко також звернувся до народів Литви, Польщі та України із закликом зупинити своїх політиків і не дати розв'язати гарячу війну.

Раніше Лукашенко заявляв, що Білорусі загрожує військова агресія з території Польщі і Литви, де розмістилися війська НАТО.