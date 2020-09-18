«Зовсім звихнувся на владі»: Аваков закликав Лукашенка «попити водички і заспокоїтися»
Глава МВС України заявив, що президент Білорусі «несе повну нісенітницю»
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на заяву президента Білорусі Олександра Лукашенко щодо закриття кордонів з сусідніми країнами.
Про це Аваков написав у Facebook.
«Лукашенко схоже зовсім звихнувся на своїй владі і параної навколо цього. Несе повну нісенітницю. Тексти, ймовірно, отримав у Путіна. Але, якщо хтось божеволіє– не означає, що всі повинні діяти так само! Ми думаємо про Україну і бажаємо тільки миру і процвітання Білорусі», – написав Аваков.
Він додав, що Україна не втручається у внутрішні справи інших країн. Народ кожної країни має право сам визначати свою долю, без зовнішніх втручань.
«Тому – попийте водички, пане Лукашенко – заспокойтеся. Українці – друзі білорусам – не маніпулюйте, звинувачуючи сусідів. Пошукайте колоду в своєму оці», – резюмував Аваков.
Нагадаємо, 17 вересня Лукашенко заявив, що прийняв рішення посилити кордон з Україною та закрити з Польщею та Литвою.
Лукашенко також звернувся до народів Литви, Польщі та України із закликом зупинити своїх політиків і не дати розв'язати гарячу війну.
Раніше Лукашенко заявляв, що Білорусі загрожує військова агресія з території Польщі і Литви, де розмістилися війська НАТО.