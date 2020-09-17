  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Від гріха подалі. Коля Лукашенко перебрався до Москви

    • Розсилка
    Молодший син Олександра Лукашенка навчатиметься в гімназії при МДУ - Від гріха подалі. Коля Лукашенко перебрався до Москви
    Молодший син Олександра Лукашенка навчатиметься в гімназії при МДУ

    Сина Лукашенка переправили в Москву в обстановці секретності

    Молодший син президента Білорусі Олександра Лукашенка Микола переїхав до Москви і буде вчитися під чужим прізвищем. Про це повідомляє «Комсомольська правда».

    За даними джерела в ліцеї при Білоруському державному університеті, Лукашенко-молодший, що надійшов до них в травні, забрав документи.

    Експрезидент Національної академії наук Білорусі Олександр Войтович підтвердив інформацію: ліцей БГУ засудив насильство силовиків щодо протестуючих, і влада вирішила, що синові Лукашенка буде некомфортно там вчитися.

    «Мабуть, вирішили, що погане ставлення викладачів до Лукашенка буде перенесено на його сина. Тому Коля забрав документи і буде вчитися в Москві», - сказав Войтович. Йому стало відомо від знайомих «в сфері освіти», що Микола Лукашенко переводиться в гімназію при Московському державному університеті.

    Колишній співробітник КДБ повідомив, що сина білоруського президента «переправили в Москву в обстановці секретності» і на перших порах поселили в посольстві. «Коля буде вчитися під вигаданим прізвищем. І принаймні перший час - дистанційно», - додало джерело.

    Як відомо, в Білорусі шостий тиждень тривають масові протести з вимогою відставки Лукашенка і проведення нових президентських виборів. Під час одного з масових мітингів в Мінську Лукашенко прилетів на вертольоті в свою резиденцію з автоматом в руках. Його супроводжував молодший син, також озброєний автоматом.

    Нагадаємо, Лукашенко назвав Україну «сателітом» США і «форпостом політичних провокацій».

    Білорусь Росія Олександр Лукашенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies