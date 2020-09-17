Від гріха подалі. Коля Лукашенко перебрався до Москви



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Молодший син Олександра Лукашенка навчатиметься в гімназії при МДУ

Сина Лукашенка переправили в Москву в обстановці секретності

Молодший син президента Білорусі Олександра Лукашенка Микола переїхав до Москви і буде вчитися під чужим прізвищем. Про це повідомляє «Комсомольська правда».

За даними джерела в ліцеї при Білоруському державному університеті, Лукашенко-молодший, що надійшов до них в травні, забрав документи.

Експрезидент Національної академії наук Білорусі Олександр Войтович підтвердив інформацію: ліцей БГУ засудив насильство силовиків щодо протестуючих, і влада вирішила, що синові Лукашенка буде некомфортно там вчитися.

«Мабуть, вирішили, що погане ставлення викладачів до Лукашенка буде перенесено на його сина. Тому Коля забрав документи і буде вчитися в Москві», - сказав Войтович. Йому стало відомо від знайомих «в сфері освіти», що Микола Лукашенко переводиться в гімназію при Московському державному університеті.

Колишній співробітник КДБ повідомив, що сина білоруського президента «переправили в Москву в обстановці секретності» і на перших порах поселили в посольстві. «Коля буде вчитися під вигаданим прізвищем. І принаймні перший час - дистанційно», - додало джерело.

Як відомо, в Білорусі шостий тиждень тривають масові протести з вимогою відставки Лукашенка і проведення нових президентських виборів. Під час одного з масових мітингів в Мінську Лукашенко прилетів на вертольоті в свою резиденцію з автоматом в руках. Його супроводжував молодший син, також озброєний автоматом.

Нагадаємо, Лукашенко назвав Україну «сателітом» США і «форпостом політичних провокацій».