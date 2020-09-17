Європарламент ухвалив резолюцію щодо санкцій проти влади Білорусі



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Резолюцію підтримали підтримали 574 євродепутати

Європарламент пропонує визнати Координаційну раду опозиції представницьким органом білоруського народу

У четвер, 17 вересня, Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Як повідомляє DW, резолюцію про ситуацію в Білорусі на пленарному засіданні в Брюсселі підтримали 574 євродепутати, 37 проголосували проти, ще 82 утрималися.

Європарламент приєднався до офіційної позиції ЄС про те, що президентські вибори 9 серпня в Білорусі були сфальсифіковані. Виходячи з цього, він «не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі після того, як його нинішній термін перебування на посаді закінчиться». У резолюції нагадується, що термін президентських повноважень Лукашенка закінчиться 5 листопада 2020 року.

При цьому екскандидата в президенти Білорусі Світлану Тіхановську в Європарламенті не стали називати «обраним президентом» країни, як це роблять деякі політики. Однак в резолюції наголошується, що «багато білорусів вважають Світлану Тіхановську переможцем президентських виборів і обраним президентом Білорусі».

Резолюція «вітає Координаційну раду як тимчасового представника людей, які потребують демократичних змін в Білорусі». У Європарламенті нагадали, що Координаційна рада була створена як тимчасовий партнер в національному діалозі з метою організації нових виборів.

Санкції ЄС за репресії в Білорусі

Європарламент закликав «без зволікання» ввести санкції проти високопоставлених чиновників Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії. Як відомо, Рада ЄС готує такий список санкцій, в якому вже більше 30 прізвищ. Європарламент закликав збільшити цей перелік і внести в нього не тільки Лукашенка, але і «значну кількість як високопоставлених осіб, так і чиновників середньої ланки, а також підприємців, про яких відомо, що вони підтримують режим або звільняли своїх співробітників за участь в страйках».

На додаток до цього, резолюція пропонує Раді ЄС розглянути можливість включити в цей список санкцій також і громадян РФ, «прямо залучених на підтримку режиму Лукашенка в Білорусі».

Фінансова підтримка

Євродепутати закликали Єврокомісію заморозити всі фінансові виплати уряду Білорусі. Йдеться також про зупинку кредитів Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку Мінську.

У той же час резолюція говорить про необхідність збільшити фінансову підтримку громадянського суспільства в Білорусі. «Європарламент рекомендує ЄС організувати донорську конференцію для демократичної Білорусі за участю міжнародних фінансових організацій, країн G7, держав та інституцій ЄС і всіх інших охочих пообіцяти багатомільярдний фінансовий пакет для підтримки реформ і реструктуризації економіки», - йдеться в резолюції.

Гуманітарна допомога

Крім того, Європарламент вважає за потрібне відкрити гуманітарний коридор для людей, вимушених тікати з Білорусі з політичних міркувань. Також резолюція закликає надати підтримку білорусам, які постраждали в результаті насильства і потребують лікування.

Нагадаємо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту. 13 вересня у Мінську під час акції «Марш героїв» затримано понад 400 учасників протесту.