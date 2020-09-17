Лукашенко провів Антимайдан. З Росії спеціально виписали Баскова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народний артист РФ Микола Басков приїхав у Білорусь на концерт прихильників Лукашенка Скріншот з відео

Акцію з людьми Лукашенка назвали «Жіночий форум «За Білорусь»

У четвер ввечері на «Мінськ-Арені» проходить так званий жіночий форум прихильників президента Олександра Лукашенка.

Як повідомляють білоруські ЗМІ, при цьому ніяких афіш або квитків на захід не було.

«Організація проходила в напівтаємній обстановці. Ідея концерту схожа на відповідь жіночим маршах (опозиції, – ред), – пише people.onliner.by.

Зазначається, що на майданчику біля арени помітили багато автобусів, які привезли людей з різних регіонів Білорусі.

На концерті «Жіночий форум «За Білорусь» загалом прибули кілька тисяч осіб. Захід розпочали «перевірені часом артисти»: Юлія Бикова, Вікторія Алешко та Анатолій Ярмоленко.

Далі підтягнувся «важкий десанти» з Росії – на сцені виступив народний артист РФ Микола Басков.

Зазначимо, що на так званому жіночому форумі перед своїми прихильниками виступив також Олександр Лукашенко.

«Ми стоїмо на межі страшної катастрофи. Якщо вони сунуться сюди, ми змушені відповідати», – так Лукашенко попередив про можливий початок війни не відомо з ким.

Також він заявив, що очільник Білорусі заявив, що прийняв рішення посилити кордон з Україною та закрити з Польщею та Литвою.

Лукашенко також звернувся до народів Литви, Польщі та України із закликом зупинити своїх політиків і не дати розв'язати гарячу війну.

Раніше Лукашенко заявляв , що Білорусі загрожує військова агресія з території Польщі і Литви, де розмістилися війська НАТО.