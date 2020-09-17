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    У світі

    Лукашенко закрив кордони з Україною і не лише

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    За словами Лукашенка, йому довелося &laquo;тримати на західному кордоні половину армії, забравши її з вулиць&raquo; - Лукашенко закрив кордони з Україною і не лише
    За словами Лукашенка, йому довелося «тримати на західному кордоні половину армії, забравши її з вулиць»

    Керівник Білорусі заявляє, що рішення закрити кордони з Україною, Польщею та Литвою є вимушеним

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що змушений закрити кордон з Україною через потік зброї, що хлинув звідти. Про це він сказав на виступі в Мінську на міжнародній антитерористичній конференції. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна у вівторок, 3 вересня.

    «Ми змушені були зі своїми братами, близьким людьми (з Україною - ред.) повністю закрити кордон наглухо, ще більше ніж з Північноатлантичним блоком, який для нас завжди, з давніх часів, нібито здавався ворогом номер один», – заявив Лукашенко.

    За його словами, білоруська сторона була змушена радикально посилити прикордонний контроль з Україною через потік зброї з цієї країни.

    «Ринув потік зброї. Ну, а там, де зброя в руках у звичайних людей і особливо націоналістично налаштованих - чекай тероризму», – сказав президент.

    Лукашенко вважає, що посилення контролю на кордоні з Україною це «найстрашніше і зараз триває».

    Також Лукашенко повідомив, що змушений закрити кордони не лише з Україною, але й Польщею та Литвою.

    За словами Лукашенка, йому довелося «тримати на західному кордоні половину армії, забравши її з вулиць».

    Керівник республіки також звернувся до народів Литви, Польщі та України із закликом зупинити своїх політиків і не дати розв'язати гарячу війну.

    Раніше Лукашенко заявляв , що Білорусі загрожує військова агресія з території Польщі і Литви, де розмістилися війська НАТО .

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