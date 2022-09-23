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ЗСУ нагадали українцям порядок перетину блокпостів на дорогах

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ нагадали українцям порядок перетину блокпостів на дорогах
ЗСУ нагадали українцям порядок перетину блокпостів на дорогах
фото з відкритих джерел

Під час перетину блок посту та проходження перевірки не вести відео зйомку, без дозволу військових не виходити з автомобіля

З поверненням великої кількості українців з-за кордону виникла необхідність нагадати про порядок перетину блокпостів на дорогах задля зняття напруги при виникненні заторів на блокпостах. Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба Військової служби правопорядку ЗСУ.

«У засобах масової інформації багато написано та показано про те, навіщо блокпости та порядок їхнього перетину. Але із поверненням великої кількості українців до дому з-за кордону знову виникає необхідність повернутися до цієї теми задля зняття напруги при виникненні заторів на блокпостах та розуміння громадянами важливості тої роботи, що здійснюють військовослужбовці», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, блокпост – це посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на в’їзді/виїзді на територію, де введено воєнний стан і встановлено особливий режим.

На блокпостах облаштовуються місця для перевірки осіб, транспортних засобів, багажу та вантажів, позиції вогневих засобів та бойової техніки, місця для відпочинку та забезпечення життєдіяльності особового складу, який виконує завдання на такому пункті, до складу якого можуть входити службові особи військових формувань та правоохоронних органів, які відповідно до закону залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

На блокпостах заходи з контролю в’їзду/виїзду включають:

  • перевірку документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи;
  • перевірку документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу (документів на транспортний засіб,
  • документів на вантаж, дорожнього листа тощо);
  • проведення огляду транспортного засобу та вантажу (товару) щодо відповідності документам на вантаж (товар);
  • затримання осіб, транспортних засобів, вантажу (товару), проведення їх огляду та передачу їх уповноваженим представникам правоохоронних органів;
  • тимчасове обмеження (заборону) руху транспортних засобів та осіб.

Крім того, відповідною постановою Кабміну, визначається механізм перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану.

Право на проведення згаданої перевірки надано відповідним уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта.

Під час проведення огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян уповноважена особа може застосовувати технічні прилади та технічні засоби, що мають функції виявлення вибухонебезпечних предметів та речей (речовин), обіг яких заборонено чи обмежено, фото-, аудіо- і відеофіксації.

У рекомендаціях Міністерства оборони зазначається, що при під'їзді до блокпоста необхідно зменшити швидкість автомобіля, завчасно приготувати документи для перевірки, вимкнути фари та увімкнути аварійне світло.

Під час перетину блок посту та проходження перевірки не вести відео зйомку, без дозволу військових не виходити з автомобіля, чітко відповідати на питання військових, бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля.

Після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко.

У пресслужбі також зауважили, що воєнний стан не означає позбавлені всіх прав, проте в умовах війни важливо знайти баланс між вимогами безпеки службовців на посту, оборони України і правами та свободами кожної людини, яка такий блокпост перетинає.

Громадянам однозначно варто відмовитися від фото- і відеозйомки, агресивного спілкування і поведінки та максимально співпрацювати із службовцями, аби всі учасники процедури залишалися живими, здоровими та не мали проблем із законом у цей складний час, відзначили в пресслужбі.

Теги: відео громадянство документи перевезення

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