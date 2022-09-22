Намагався дискредитувати ЗСУ: затримано столичного блогера

У своїх стрімах блогер ображав наших оборонців, а також намагався фіксувати їх обличчя та номерні знаки автомобілів

Підозрюваному загрожує до п’яти років в'язниці

Служба безпеки України викрила столичного блогера, який поширював російську пропаганду. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Зловмисник займався дискредитацією військовослужбовців ЗСУ та співробітників правоохоронних органів. Для цього він знімав провокативні відео під час руху військових колон або автотранспорту українських захисників на території столичного регіону», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що у своїх стрімах блогер ображав наших оборонців, а також намагався фіксувати їх обличчя та номерні знаки автомобілів. Відзняті «сюжети» викладав на власній інтернет-платформі та розповсюджував через соцмережі. Деструктивний контент широко використовували кремлівські пропагандисти для підготовки замовних ефірів та фейкових новин щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

«Таке провокативне відео представники спецслужб РФ використали для «розгону» дезінформації про громадянську позицію і патріотичні настрої жителів Київщини. Крім того, блогер публічно ображав українських волонтерів і вимагав з них гроші за оприлюднення публікацій на підтримку Сил оборони», – йдеться в повідомленні.

У ході слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку і мобільний телефон, з яких він адміністрував свої інтернет-ресурси, поширюючи ворожу пропаганду. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Ім’я підозрюваного в СБУ не називають, проте за інформацією ЗМІ, йдеться про Влада Антонова – власника сторінок і каналів dtp.kiev.ua.

Раніше Служба безпеки запобігла агентурному проникненню ворога до Сил оборони України. У Києві затримано російського агента, який намагався влаштуватися до бойового спецпідрозділу полку «Азов».