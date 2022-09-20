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Ситуація на ЗАЕС: глава МАГАТЕ вирушає на Генасамблею ООН

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Ситуація на ЗАЕС: глава МАГАТЕ вирушає на Генасамблею ООН

Останніми днями на самій АЕС обстрілів не було, але вони продовжуються на ширшій території біля заводу

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вирушає до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, де відбудеться Генасамблея, для консультацій щодо зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС. Про це повідомляє пресслужба організації.

За словами генерального директора організації, останніми днями на самій АЕС обстрілів не було, але вони продовжуються на ширшій території біля заводу.

«У той час, коли ми зосередили увагу на невідкладній необхідності дій щодо запобігання ядерній аварії ЗАЕС, встановивши там присутність МАГАТЕ на початку цього місяця, сьогоднішній вибух біля Південноукраїнської АЕС дуже ясно демонструє потенційні небезпеки на інших ядерних об'єктах країни», – заявив Гроссі.

Будь-які воєнні дії, які загрожують ядерній безпеці, є неприйнятними і повинні бути негайно припинені, зазначив він.

Нагадаємо, Енергодар, у якому розташована ЗАЕС, перебуває під обстрілами. Також повідомлялося, що окупанти не випускають людей із міста.

1 вересня делегація МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягала у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянули на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки. 5 вересня делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили роботу на Запорізькій атомній електростанції і покинули її.

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Теги: вибух МАГАТЕ АЕС Запорізька АЕС

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