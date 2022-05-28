Суддя Тупицький прокоментував обвинувачення проти нього

Тупицький заявив, що вважає рішення суду про розшук «незаконним», а саму справу проти нього – «зведенням рахунків»

Наразі екссуддя КСУ перебуває у Відні

Колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький, який під час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну виїхав за кордон та перебуває у Відні, прокоментував справу, яку проти нього розслідують в Україні. Про це він сказав в коментарі «Схемам».

Тупицький заявив, що вважає рішення суду про розшук «незаконним», а саму справу проти нього – «зведенням рахунків».

«Я вважаю, що рішення є незаконним. По-перше, справа розглянута у відсутності захисників, які в цей час знаходились у Вінниці в іншому судовому процесі, про що суд завчасно був попереджений. По-друге, суду було надане моє місце перебування. Розшукують людину, коли невідоме його місце перебування», – заявив Тупицький.

Також суддя підтвердив, що зараз перебуває у Відні – столиці Австрії.

Він не виключає, що розгляне можливість оскарження рішення суду. За його словами, зараз йде «великий тиск на суддю», який ухвалив рішення про його розшук.

Раніше повідомлялося, що колишнього Голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького оголошено в міжнародний розшук. Його обвинувачують у вчиненні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя.

Нагадаємо, місце скандального Тупицького у Конституційному Суді посіла Оксана Грищук. Нещодавно ексголову Конституційного суду України Олександра Тупицького помітили в одному з фастфудів Відня. 15 травня закінчився термін, на який ексголова Конституційного суду Олександр Тупицький був призначений на посаду судді.