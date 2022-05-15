Повноваження минули: Тупицький не повернеться до КСУ

Один із новопризначених Зеленським суддів КСУ має скласти присягу і розпочати здійснення суддівських повноважень

Сьогодні, 15 травня, закінчується термін, на який ексголова Конституційного суду Олександр Тупицький був призначений на посаду судді. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря.

Совгиря повідомила, що очікується складання присяги одним із суддів Конституційного суду, призначених президентом України.

Вона нагадала, що раніше Володимир Зеленський своїм указом скасував указ про призначення Тупицького на посаду, а двома іншими – призначив нових суддів Конституційного суду.

«Оскільки сплив строку, на який суддя Конституційного Суду призначається на посаду, що є безумовною підставою для припинення його повноважень, безвідносно до вирішення спору про законність Указу президента України від 27 березня 2021 року №124/2021, один із новопризначених президентом України суддів КСУ має скласти присягу і розпочати здійснення суддівських повноважень в порядку, передбаченому Законом «Про Конституційний Суд України», – зазначила Совгиря.

Нагадаємо, що 29 березня року редакторка програми «Схеми» Наталка Седлецька опублікувала фото Тупицького у Відні 24 березня.

Тупицькому 59 років. 17 березня його родина (дружина Ольга та двоє дітей) виїхали на автомобілі BMW з України. Сам Тупицький офіційно кордон не перетинав. Останні дані про перетин ним кордону – це приліт з Туреччини 22 лютого.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування факту незаконного переправлення через кордон Тупицького.

На початку квітня Тупицький як обвинувачений взяв участь у судовому засіданні в Подільському райсуді Києва по відеозв’язку.

Тупицький підтвердив, що перебуває у столиці Австрії за сімейними обставинами, оскільки його дружина поїхала туди народжувати, начебто через місяць має народити.

Прокурор попросив оголосити Тупицького в розшук, в тому числі, міжнародний, оскільки він ухилився від суду, незаконно перетнув кордон і достеменно його місцезнаходження на даний час не встановлено.

У кінці травня цього року Офіс Генерального прокурора скерував до Подільського районного суду Києва справу стосовно колишнього Голови Конституційного суду України за фактами злочинів проти правосуддя.

Як відомо, Тупицький звинувачується у підкупі свідка в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України Юрія Татькова для дачі завідомо неправдивих показань у кримінальному провадженні щодо заволодіння майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Крім того, у 2018-2019 роках Тупицький начебто сам неодноразово надавав слідчому ГПУ завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів.

Строк давності за один із епізодів – примушування свідка до зміни показань – вже сплив. Це кримінальний проступок, за який особу можна притягнути до відповідальності протягом 2 років з моменту скоєння. За введення слідчого в оману Тупицькому загрожує максимально до 5 років позбавлення волі.