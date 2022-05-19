Місце скандального Тупицького у Конституційному Суді посіла Оксана Грищук: що про неї відомо

Оксану Грищук була призначення на посаду указом президента Володимира Зеленського ще 26 листопада 2021 року

19 травня на пленарному засіданні Конституційного Суду Оксана Грищук склала присягу судді

Вона зайняла місце скандального, термін повноважень якого завершився 15 травня.На місце скандального суді Олександра Тупицького затверджена Оксана Грищук. Вона сьогодні склала присягу судді Конституційного Суду України, повідомляє 24 канал.

Оксану Грищук була призначення на посаду указом президента Володимира Зеленського ще 26 листопада 2021 року. Однак її повноваження почалися від дня складання присяги, тобто з 19 травня.

Оксана Грищук – професорка кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету.

Сьогодні, 19 травня, на пленарному засіданні Конституційного Суду Оксана Грищук склала присягу судді. Їй вручили відповідні атрибути – мантію судді, нагрудний знак та посвідчення.

Головуючий у КС заступник голови Конституційного Суду Сергій Головатий привітав Оксану Грищук на новій посаді та наголосив, що вона стала суддею у важкий для країни час.

«Ми не можемо вже бути тими ж, якими були до цієї жахливої війни, тому я вітаю вас із складанням присяги. Насамперед хочу побажати, щоб лихо війни обійшло вас і вашу сім'ю стороною, звернувся Головатий.

Також головуючий зазначив, що моменту урочистості додало те, що Грищук склала присягу у День вишиванки.

Нагадаємо, нещодавно ексголову Конституційного суду України Олександра Тупицького помітили в одному з фастфудів Відня. До слова, 15 травня закінчився термін, на який ексголова Конституційного суду Олександр Тупицький був призначений на посаду судді.