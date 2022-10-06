Звільнений голова НБУ заявив про політичний тиск

Шевченко: «Я не був зручним головою Національного банку»

Звільнений з посади ексглава НБУ Кирило Шевченко відреагував на відставку та порушену проти нього справу. Шевченко заявив про політичний тиск на нього, який посилився напередодні рішення подати у відставку. Також ексглава Нацбанку повідомив, що оголошення про підозру детективами НАБУ стало для нього несподіванкою.

«Я не став говорити про майже дворічний політичний тиск, який посилився напередодні мого рішення і, власне, зумовив серйозне погіршення проблем зі здоров’ям. Я не був зручним Головою Національного банку...Офіційно заявляю: озвучені правоохоронцями «виявлені факти» є результатом передчасних висновків, зроблених на основі поспішних та недоведених суджень. Я готовий відповідати за кожен свій підпис», – написав Шевченко у Fаcebook.

Ексглава НБУ підтвердив, що перебуває наразі закордоном на лікуванні.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні, 6 жовтня, підтримала проєкт постанови про звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва «Укргазбанком».

Нагадаємо, 4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Згодом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Кирила Шевченка на посаді голови Національного банку може замінити Андрій Пишний.