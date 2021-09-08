«Шевченко, на вихід». Стало відомо, хто і навіщо скликає людей до Нацбанку

Активісти зібрали понад 50 тис. листів із закликами розслідувати діяльність Шевченка

9 вересня об 11 годині ранку партія «Демократична сокира» збирає своїх прихильників біля партійного офісу, щоб вимагати від Верховної Ради розслідувати діяльність голови Нацбанку Кирила Шевченка та відсторонити його від керування установою. Анонс акції, яка отримала назву «Шевченко, на вихід», з’явився у Facebook.

«Ми зібрали понад 50 тис. листів від громадян України зі зверненням до Верховної Ради і її голови пана Разумкова з вимогою ініціювати офіційне розслідування діяльності Шевченка та відсторонити його від обов'язків голови Нацбанку. Давайте разом перевіримо, чи змовчать слуги народу. Бо мовчання означатиме, що Шевченко для них свій. Що вони закривають очі на схеми та корупцію», – зазначається в анонсі акції.

9 вересня партійці запрошують своїх прихильників прийти до будівлі офісу організації об 11 годині ранку для того, щоб озвучити владі свої вимоги.

«Тисячі наших земляків підписали ці звернення не лише тому, що їм остогидла корупція та корупціонери при владі, а й тому, що вони переживають за власні гроші. Людина, яка одного разу обікрала вкладників банку, може зробити це знову. І масштаби будуть разючими. Терра Банк – це маленький відсоток ринку. А Національний банк України – це все. Всі гроші країни. Всі банки країни. Економіка нашої держави – в руках дрібного злодюжки», – підсумовують автори допису.

Нагадаємо, чинний голова національного банку України Кирило Шевченко свого часу керував «Терра Банком», остаточно ліквідованим у 2019 році. Згідно з матеріалами слідства, розпочатого відносно керівництва цієї банківської структури за ст. 191 ч. 5 КК (Заволодіння коштами вкладників) та доведення банку до банкрутства, тоді керівники «Терра банку» заволоділи приблизно 1 млрд грн вкладників.

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