Голова Нацбанку подав у відставку: офіційно

Очільник іде з посади через стан здоров’я

Сьогодні голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Про це йдеться в заяві Національного банку України.

«Друзі, в силу причин, пов'язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови Національного банку України... З перших днів в НБУ я був передусім антикризовим менеджером – і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни. Війна стала ще одним важким іспитом для нашої команди та мене особисто – і ми його гідно склали», – повідомив Шевченко.

Шевченко розповів: вважає, що має ряд здобутків за час перебування на посаді:

забезпечив безперебійну роботу фінансової системи;

не допустив паніку на валютному ринку;

зупинив масштабний відтік капіталу заради захисту резервів;

втримав інфляцію на адекватному рівні під час війни;

підставив плече державному бюджету, розуміючи складнощі із залученням коштів під час війни.

активізували механізми міжнародної фінансової допомоги Україні та ініціювали на міжнародному рівні низку рішень, які послабили економіку агресора.

«Тим, хто прийде після мене, я передаю банківську систему сильною, капіталізованою, стійкою. Вірю в те, що такою вона залишиться й надалі. Я вдячний усій команді Національного банку, на долю якої випали найскладніші випробування в історії незалежної України. Я пишаюсь роботою з вами. Вдячний колегам зі всього фінансового ринку. Ми разом утримали працюючу банківську систему під час війни, забезпечили доступ громадян до фінпослуг, тримали фінансову стабільність всупереч найскладнішим обставинам. Це бачать українці, цим захоплюються й цінують наші міжнародні партнери на всіх рівнях. Вдячний нашим міжнародним партнерам за плідну співпрацю і непохитну підтримку нашої країни та її фінансової сфери в такий непростий час», – написав Шевченко.

Зазначимо, що до ухвалення відповідних рішень Верховною Радою України про звільнення та призначення на посаду голови Національного банку, правління Національного банку продовжить виконувати свої функції та здійснювати управління діяльністю Національно банку в поточному складі.

Нагадаємо, 16 липня 2020 Верховна Рада призначила Кирила Шевченка головою Національного банку України.