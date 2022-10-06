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Голові Нацбанку Кирилу Шевченку оголошено підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Голові Нацбанку Кирилу Шевченку оголошено підозру
Протиправна діяльність службових осіб «Укргазбанку» призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень
фото з відкритих джерел

Керівництво «Укргазбанку», володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використало її для розкрадання грошових коштів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва «Укргазбанком». Про це повідомляє пресслужба САП.

«Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро України викрито протиправну діяльність службових осіб державного АБ «Укргазбанк», яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використало її для розкрадання грошових коштів. З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

Слідство встановило, що впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень.

На сьогоднішній день у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено п'ятьом основним фігурантам даного злочину, серед яких діючий Голова Національного банку України, колишні та чинні високопосадовці банківських установ. Дії учасників організованої групи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

«Наголошуємо, що факти викладені в повідомленні про підозру не стосуються періоду перебування діючого Голови Нацбанку на посаді та виконання ним повноважень керівника центрального банку України», – зазначають у САП.

Нагадаємо, 4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Згодом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Кирила Шевченка на посаді голови Національного банку може замінити Андрій Пишний.

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Теги: Нацбанк Кирило Шевченко САП НАБУ

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