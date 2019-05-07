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    Президент призначив екс-голову Нацради Артеменка на нову посаду

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    Юрій Артеменко - Президент призначив екс-голову Нацради Артеменка на нову посаду
    Юрій Артеменко

    Артеменка призначено на посаду члена Нацкомісії

    Президент України Петро Порошенко ввів екс-голову Нацради з питань телебачення та радіомовлення Юрія Артеменка до складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

    Про це йдеться в указі №198/2019.

    «Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про телекомунікації» постановляю: призначити Артеменка Юрія Анатолійовича на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації», - зазначається у документі.

    Як відомо, Юрій Артеменко раніше обіймав посаду голови Нацради з питань телебачення та радіомовлення, 5 квітня він подав у відставку.

    Раніше з'явилась інформація про відставку голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменка. Сам він назвав дві причини такого рішення – втома та пропозиція іншої роботи.

    Петро Порошенко телебачення президент
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