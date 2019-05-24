Зеленський анулював кадровий фокус, який провернув Порошенко в останні дні свого правління

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Зеленський скасував призначення Порошенка до Нацради

Президент скасував укази попередника про зміну керівництва Нацради

Президент України Володимир Зеленський скасував указ свого попередника Петра Порошенка про звільнення екс-голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка. Відповідний указ з’явився на сайті глави держави.

Слідом на інтернет-сторінці були опубліковані ще два укази: про скасування призначення Володимира Горковенка членом Нацради, а також про звільнення Артеменка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Таким чином фактично Зеленський повернув Артеменка по посаду очільника Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Нагадаємо, 4 травня нолова Націради з питань телебачення і радіомовлення Артеменко подав у відставку. Він назвав дві причини такого рішення – втома та пропозиція іншої роботи. «По-перше, проста людська втома – протягом 5 років в постійному стресі працювати щоденно, по 10-12 годин, інколи навіть без вихідних. По-друге, пропозиція, що надійшла саме в цей час, перейти на іншу роботу», - написав голова Нацради. До кінця терміну його повноважень лишалось 2 місяці.

Вже 7 травня тодішній президент Порошенко ввів Юрія Артеменка до складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НРКЗІ).