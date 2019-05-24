Звільнений член Нацради позиватиметься проти Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Горковенко: Потрібно доводити нашому президенту, що Конституцію порушувати не можна

Горковенко наполягає: його звільнили із порушеннями закону

Звільнений з посади член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Горковенко переконаний, що президент Володимир Зеленський незаконно його звільнив.

«У Конституції є вичерпний перелік причин, з яких можна звільнити людину. Ним передбачено: закінчення терміну повноважень – а у мене вони не закінчилися, власна заява про звільнення – я такої не писав, та смерть. Виходить, що я, напевно, помер, але б тоді я з вами не розмовляв», - зазначив він у коментарі «Главкому».

За словами Горковенка, з ним попередньо ніхто не зв’язувався та не пред’являв претензій щодо його роботи: «Для таких речей не потрібно попередньо зв’язуватися – взяв та й скасував (указ про призначення Горковенка, - «Главком»)».

Звільнений член Нацради не виключає, що відстоюватиме свою позицію у суді: «Я ще думаю, але ймовірно, буде позов до суду. Потрібно доводити нашому президенту, що Конституцію порушувати не можна».

Як повідомлялось, сьогодні Зеленський скасував указ свого попередника Петра Порошенка про звільнення екс-голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка. Відповідний указ з’явився на сайті глави держави.

Слідом на інтернет-сторінці були опубліковані ще два укази: про скасування призначення Володимира Горковенка членом Нацради, а також про звільнення Артеменка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Таким чином фактично Зеленський повернув Артеменка по посаду очільника Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Нагадаємо, 4 травня нолова Націради з питань телебачення і радіомовлення Артеменко подав у відставку. Він назвав дві причини такого рішення – втома та пропозиція іншої роботи. «По-перше, проста людська втома – протягом 5 років в постійному стресі працювати щоденно, по 10-12 годин, інколи навіть без вихідних. По-друге, пропозиція, що надійшла саме в цей час, перейти на іншу роботу», - написав голова Нацради. До кінця терміну його повноважень лишалось 2 місяці.

Вже 7 травня тодішній президент Порошенко ввів Юрія Артеменка до складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НРКЗІ).