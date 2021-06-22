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    Звільнений Коболєв вийшов у море послухати музику (фото)

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    Сусіди по катамарану постійно критикують мій музичний смак, поскаржився під час відпочинку Андрій Коболєв - Звільнений Коболєв вийшов у море послухати музику (фото)
    Сусіди по катамарану постійно критикують мій музичний смак, поскаржився під час відпочинку Андрій Коболєв
    Фото: Група Нафтогаз / Facebook

    Колишній керівник «Нафтогазу» похизувався відпочинком, хоча скаржиться на невиплату премії

    Андрій Коболєв, якого уряд нещодавно звільнив з посади глави НАК «Нафтогаз України», опублікував у Facebook фото з відпочинку на морі.

    «Сусіди по катамарану постійно критикують мій музичний смак. Щиро запропонував їм почати стрімити самим. Задекларував готовність надати допомогу з управління блутуз підключенням Сидимо в тиші. Інколи долітає музика з сусіднього катамарану. Якась стабільно сумна тенденція. Може я щось не так пояснюю?», – написав Коболєв.

    Варто нагадати, що Коболєв поскаржився, що досі не отримав другу частину премії за перемогу над «Газпромом».

    Колишній глава «Нафтогазу» наголосив, що бачить певний прогрес у керівництва країни в розумінні питання, що «без ринкових зарплат очікувати ефективну роботу, особливо від компаній – просто неможливо».

    Нагадаємо, у 2018 році наглядова рада «Нафтогазу» схвалила виплату премій у розмірі 1% від суми виграшу в арбітражі. Першу частину премій на суму $20,7 млн виплатили відразу. Гроші отримав 41 співробітник компанії. Зокрема, за даними ЗМІ, голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а Вітренко – $6 млн.

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    Теги: Нафтогаз України Андрій Коболєв музика відпочинок море
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    Звільнений Коболєв вийшов у море послухати музику (фото)