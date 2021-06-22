Звільнений Коболєв вийшов у море послухати музику (фото)

Сусіди по катамарану постійно критикують мій музичний смак, поскаржився під час відпочинку Андрій Коболєв

Колишній керівник «Нафтогазу» похизувався відпочинком, хоча скаржиться на невиплату премії

Андрій Коболєв, якого уряд нещодавно звільнив з посади глави НАК «Нафтогаз України», опублікував у Facebook фото з відпочинку на морі.

«Сусіди по катамарану постійно критикують мій музичний смак. Щиро запропонував їм почати стрімити самим. Задекларував готовність надати допомогу з управління блутуз підключенням Сидимо в тиші. Інколи долітає музика з сусіднього катамарану. Якась стабільно сумна тенденція. Може я щось не так пояснюю?», – написав Коболєв.

Варто нагадати, що Коболєв поскаржився, що досі не отримав другу частину премії за перемогу над «Газпромом».

Колишній глава «Нафтогазу» наголосив, що бачить певний прогрес у керівництва країни в розумінні питання, що «без ринкових зарплат очікувати ефективну роботу, особливо від компаній – просто неможливо».

Нагадаємо, у 2018 році наглядова рада «Нафтогазу» схвалила виплату премій у розмірі 1% від суми виграшу в арбітражі. Першу частину премій на суму $20,7 млн виплатили відразу. Гроші отримав 41 співробітник компанії. Зокрема, за даними ЗМІ, голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а Вітренко – $6 млн.