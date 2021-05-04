$2 млрд вільних коштів. Коболєв назвав реальну причину свого звільнення
«Нафтогаз» планував передати бюджету цього року 32 млрд грн додатково до податків
Колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв вважає реальною причиною звільнення накопичені компанією $2 млрд вільних грошових коштів, хоча «Нафтогаз» інформував президента та уряд про плани перевести державі цього року 32 млрд грн додатково до податків. Про це він сказав в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Ми розуміємо, що вони розраховували на наші гроші – на 10 млрд грн. Наш план був замістити дивіденди тим чи іншим платежем (технологію можна обговорювати – від ОВДП в «авансування дивідендів») сумою 32 млрд грн… Цей план, який я комунікував прем'єр-міністрові та президентові, вони про це знають», – сказав ексглава «Нафтогазу».
Коболєв додав, що уряд також було завчасно поінформовано про те, що замість планованого прибутку у фінплані 11 млрд грн буде збиток, оскільки «Нафтогаз» неодноразово попереджав про проблему неплатежів газзбутів і необхідність сформувати резерви за цією дебіторською заборгованістю.
Коболєв наголосив, що на рахунку компанії на дату його звільнення було понад $2 млрд вільних грошових коштів, а в підземних сховищах – 7 млрд кубометрів природного газу, що належить «Нафтогазу», і це є підтвердженням його фінансової стійкості.
«Отже, фінансовим планом, який нам, на жаль, не затвердили на цей рік, ми планували гарантувати безпеку проходження наступної зими, забезпечити всі інвестиції у видобуток і передати на додачу до всіх стандартних податкових платежів ще 32 млрд грн», – заявив він.
Коболєв констатував, що останнім часом у компанії була дуже важка бесіда з Мінфіном, «який нас звинувачував, що ми якісь гроші приховуємо і щось не показуємо», оскільки на Єдиному казначейському рахунку коштів було значно менше, ніж у «Нафтогазу».
«Як керівник, який думає і про зиму, і про інші великі виклики, такі як перешкоджання завершенню будівництва «Північного потоку – 2», я розумів необхідність планування нашої діяльності з точки зору того, щоб «Нафтогаз» був фінансово збалансований», – пояснив ексголова правління необхідність створення такого запасу вільних грошових коштів. Він додав, що Україна не може претендувати на зупинення «Північного потоку – 2», якщо створить ризики переривання транзиту своєю територією.
«Що таке безпека на наступну зиму? Це достатньо грошових коштів. З $2 млрд ми 32 млрд грн, тобто понад $1 млрд готові були передати в той чи інший спосіб бюджету... Тому коли говорять: «Коболєв, у тебе надто багато грошей», то, по-перше, це не в мене, а в держкомпанії «Нафтогаз». По-друге, ці гроші потрібні для виконання важливих завдань: це видобуток, безпека постачань, проєкти та інші речі», – зазначив ексголова правління.
Коболєв наголосив, що компанія і він виконували завдання у рамках контракту, зокрема з максимізації трансфертів до бюджету, які в 2020 році були рекордно високими.
«Якщо хтось хоче говорити нам, як робити, а не що робити, то так мені працювати не цікаво. Я краще буду звільнений за те, що робив правильні речі, але зі мною не погодився акціонер, ніж я зроблю неправильно, і мене потім звільнятимуть восени, коли буде порожня підземка або ми провалимо інші важливі проекти», – заявив Коболєв.
Він додав, що «Нафтогаз» був і залишається головним джерелом наповнення бюджету, й менеджмент домагався цього в рамках законодавства та в інтересах компанії.
«Тому підхід з мого боку щодо моєї посади був і залишається прагматичним: якщо потрібна робота за декларованими правилами (корпоративного управління насамперед), то мені цікаво працювати. Якщо правила змінені в бік повернення «Нафтогазу» під оперативне управління органами державної влади (а саме це сталося 28 квітня з точки зору наслідків), то я не бачу сенсу», – наголосив Коболєв.
Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка.
Кабінет міністрів заявив, що офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.
У свою чергу Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення із новин та відповідної заяви не писав.
НАК «Нафтогаз України» відреагував на звільнення Коболєва. У компанії заявили, що рішення Кабінету міністрів є «юридичною маніпуляцією» та демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами.
Кабмін у свою чергу заявив, що «держкомпанії належать державі».
ЄС, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про занепокоєння у зв’язку зі звільненням голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.
Напередодні США озвучили жорстку заяву щодо кадрових змін у керівництві «Нафтогазу».