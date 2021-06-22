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    На морському березі Одещини стався обвал ґрунту: під землею можуть бути люди

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    &nbsp;На місці зсуву знайдено речі відпочивальників - На морському березі Одещини стався обвал ґрунту: під землею можуть бути люди

     На місці зсуву знайдено речі відпочивальників

    Фото: ДСНС

    Рятувальники встановили, що стався обвал ґрунту заввишки 15 метрів на площі близько 150 квадратних метрів

    У селі Лебедівка Білгород-Дністровського району Одеської області стався обвал ґрунту на березі моря, під землею могли опинилися люди. Про це повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

    За інформацією ДСНС, інформація про подію надійшла о 14:30 вівторка. На місці зсуву знайдено речі відпочивальників.

    Рятувальники, які прибули на місце зсуву, встановили, що стався обвал ґрунту заввишки 15 метрів на площі близько 150 квадратних метрів.

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    На морському березі Одещини стався обвал ґрунту: під землею можуть бути люди
    На морському березі Одещини стався обвал ґрунту: під землею можуть бути люди
    На морському березі Одещини стався обвал ґрунту: під землею можуть бути люди

    Ведуться пошукові роботи. До них залучені рятувальники, військовослужбовці і місцеві жителі – всього близько 40 осіб. Розчищати землю допомагають сім одиниць техніки.

    За інформацією видання «Думська», нещасний випадок стався біля бази відпочинку «Перлина».

    До слова, на Буковині через зсув ґрунту обвалився гараж та загинули домашні тварини (фото).

    Теги: Чорне море ДСНС відпочинок Одещина рятувальники речі
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    На морському березі Одещини стався обвал ґрунту: під землею можуть бути люди