Звільнений телеведучий про президента Зеленського: Голограму ведуть на другий термін

«Владі потрібні свої медіа, аби не йти на поклон до дядечок»

Команда Володимира Зеленського бажає надалі залишатися при владі, тож його «ведуть» на другий президентський термін. Саме для цього чинна влада намагається утворити власні медіа та стати гравцем на медіаринку. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив нещодавно звільнений з «4 каналу» відомий телеведучий та публіцист Остап Дроздов.

«Голограму ведуть на другий термін, що означає: «зелені» заходять до 2029 року. Їхній план – безкарно й одноосібно грабувати до кінця десятиліття. Отже, їм потрібні свої медіа, аби не йти на поклон до дядечок», – вважає Остап Дроздов.

На думку журналіста, найближчим часом на вітчизняному медіаринку залишаться лише крупні гравці – олігархи зі «старими грошима» та «зелена мафія» із новими.

«Прецедент збагачення «зелених» – безпрецедентний: вони за два роки повноти влади і одноосібного доступу до корита наростили такий жирок, який класичні олігархи нарощували десятиліттями. Отже, влада має безлімітні можливості створити міксований провладний медіахолдинг: два державних канали, куди спрямовані не власні з «офшорчиків» кошти, а народні гроші, плюс кілька приватних мовників, і до числа «4 каналу» за пів року я очікую доєднаються ще мінімум два канали, чим зараз, кажуть, активно займається команда Палиці та Коломойського», – вважає Остап Дроздов.

Проте, на думку журналіста, «зелені» неодмінно стикнуться з проблемою – у них немає потужних системних медійників, про що свідчить залучення до створення провладного медіахолдингу одіозного продюсера Олексія Семенова (продюсер, який долучений до оновлення телеканалу «Рада», раніше організовував мовлення каналів «Прямий», NewsOne, ZIK, 112 Україна – «Главком»).

Раніше телеведучий і публіцист Остап Дроздов заявив, що влада в Україні створює власний медіахолдинг.