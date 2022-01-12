«Слуга» Ковальов заявив, що «4 канал» звільнив ведучого Дроздова

Ковальов: «4 канал» дякує за роботу телеведучого Остапа Дроздову і повідомляє про припинення співпраці з ним»

Нардеп вважає, що журналіст «розхитує єдність українського народу» своїми заявами

Керівництво «4 каналу» припиняє співпрацю з телеведучим Остапом Дроздовим. Про це написав новий власник каналу нардеп від «Слуги народу» Олексій Ковальов у Facebook.

«Будь-які провокації, що розколюють або розхитують єдність українського народу, неприпустимі. Так само, як розпалювання ворожнечі, дискримінація чи ксенофобія. Українці з кожного без винятку регіону сьогодні зобов'язані консолідуватися, щоб ефективно (кожен на своєму місці) протистояти як зовнішнім, так і внутрішнім викликам. Відтак, «4 канал» дякує за роботу телеведучого Остапа Дроздову і повідомляє про припинення співпраці з ним», – написав нардеп.

При цьому Ковальов заявив, що з іншим телеведучим Денисом Бігусом канал продовжить співпрацю.

Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо, що народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Ковальов придбав ТОВ «ТРК Інтеррадіо» (4 канал).

За його словами, родина вирішила придбати телеканал і зробити його «ще якіснішим, потужнішим та популярнішим».

До слова, раніше український письменник та журналіст Остап Дроздов стверджує, що колишній генпрокурор Юрій Луценко стибрив у нього назву ток-шоу «Прямим текстом».