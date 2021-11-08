Власник Kyiv Post Ківан розповів, що буде з виданням після перезавантаження

«Ми хочемо стати доступними для більш широкої аудиторії і вже почали розширення штату», – Аднан Ківан

Kyiv Post посилить команду кращими журналістами України, США, Канади та Європи

Популярне в Україні англомовне видання Kyiv Post змінює формат і планує стати мультимедійним. Процес перезавантаження видання займе близько місяця.

Про це РБК-Україна повідомив власник видання, бізнесмен Аднан Ківан.

За його словами, на цей час Kyiv Post тимчасово призупинить свою роботу. Для України стратегічно важливо розвивати медіа нового формату.

Для цього Kyiv Post посилять команду кращими журналістами України, США, Канади та Європи.

«Ми хочемо стати доступними для більш широкої аудиторії і вже почали розширення штату. Тепер видання виходитиме не тільки англійською мовою, а й українською, російською та арабською. У наших планах повне переформатування Kyiv Post в нову медійну платформу з якісним друкованим і відео контентом. Kyiv Post стане більше і краще», – Аднан Ківан.

Нагадаємо, Kyiv Post – щотижнева англомовна газета, що видається у Києві. Перша та найпопулярніша англомовна газета України.