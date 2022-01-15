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    Остап Дроздов заявив, що «слуги» створюють в Україні провладний медіа-холдинг

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    Остап Дроздов переконаний, що мізки українців заповнить пропаганда - Остап Дроздов заявив, що «слуги» створюють в Україні провладний медіа-холдинг
    Остап Дроздов переконаний, що мізки українців заповнить пропаганда
    фото: скріншот із відео

    «Зелена» влада, скупивши телеканали, підсилить себе, переконаний журналіст

    Ведучий і письменник Остап Дроздов, співпрацю із яким нещодавно припинив «4 канал», заявив, що влада в Україні створює медіа-холдинг. «Це буде повністю облизувальна провладна журналістика», сказав він у інтерв’ю на телеканалі НТА.

    «Хвалити лижників усіх часів і народів» візьмуться одразу кілька телеканалів, запевнив Дроздов.

    «Я прогнозую, що до червня-липня, десь на літо, цей холдинг буде складати два державних канали, які вже в їхньому правлінні є, це «Дом» і «Рада». Плюс на базі «4 каналу» буде мережа приватних провладних «зеленських» мовників. І я знаю, що середовище Коломойського і близького до нього зараз ведуть підготовку про продаж чи купівлю ще двох нових телеканалів у цей медіа-холдинг», – сказав Дроздов.

    Таким чином «зелена» влада підсилить себе, переконаний журналіст. І вкладе у це кошти платників податків.

    «Це печально, тому що простору для вільної журналістики рівновіддаленої у нашій країні практично немає», – висловив думку Дроздов.

    Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо, що народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Ковальов придбав ТОВ «ТРК Інтеррадіо» (4 канал).

    За його словами, родина вирішила придбати телеканал і зробити його «ще якіснішим, потужнішим та популярнішим».

    До слова, український письменник та журналіст Остап Дроздов стверджує, що колишній генпрокурор Юрій Луценко стибрив у нього назву ток-шоу «Прямим текстом».

    Теги: Юрій Луценко Генпрокурор депутат партії письменник журналіст дом влада Остап Дроздов літо
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    Остап Дроздов заявив, що «слуги» створюють в Україні провладний медіа-холдинг