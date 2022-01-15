Остап Дроздов заявив, що «слуги» створюють в Україні провладний медіа-холдинг

«Зелена» влада, скупивши телеканали, підсилить себе, переконаний журналіст

Ведучий і письменник Остап Дроздов, співпрацю із яким нещодавно припинив «4 канал», заявив, що влада в Україні створює медіа-холдинг. «Це буде повністю облизувальна провладна журналістика», сказав він у інтерв’ю на телеканалі НТА.

«Хвалити лижників усіх часів і народів» візьмуться одразу кілька телеканалів, запевнив Дроздов.

«Я прогнозую, що до червня-липня, десь на літо, цей холдинг буде складати два державних канали, які вже в їхньому правлінні є, це «Дом» і «Рада». Плюс на базі «4 каналу» буде мережа приватних провладних «зеленських» мовників. І я знаю, що середовище Коломойського і близького до нього зараз ведуть підготовку про продаж чи купівлю ще двох нових телеканалів у цей медіа-холдинг», – сказав Дроздов.

Таким чином «зелена» влада підсилить себе, переконаний журналіст. І вкладе у це кошти платників податків.

«Це печально, тому що простору для вільної журналістики рівновіддаленої у нашій країні практично немає», – висловив думку Дроздов.

Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо, що народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Ковальов придбав ТОВ «ТРК Інтеррадіо» (4 канал).

За його словами, родина вирішила придбати телеканал і зробити його «ще якіснішим, потужнішим та популярнішим».

До слова, український письменник та журналіст Остап Дроздов стверджує, що колишній генпрокурор Юрій Луценко стибрив у нього назву ток-шоу «Прямим текстом».