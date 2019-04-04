70% навчання на виробництві і 30% в аудиторіях: як в Україні виглядатиме дуальна освіта



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Реалізацію пілотних проектів заплановано вже на кінець 2019 року

Найближчим часом відбудеться нововведення в роботі деяких закладів вищої та професійної освіти. Йдеться про впровадження дуального навчання, де більшість часу, до 70%, студент проводитиме в умовах реального виробництва, а теоретичні заняття займатимуть лише до 30%. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Відповідний план підготовки фахівців був затверджений під час засідання Кабміну.

«Зараз в деяких закладах вищої та професійної освіти впроваджують елементи дуального навчання, коли певну частину часу учні та студенти отримують знання в аудиторіях, а частину – на виробництві чи підприємстві. Але я хочу наголосити, що це тільки елементи. Ми ж готуємо основу для запуску повноцінної дуальної освіти – з реальним навчанням на виробництві, чіткими критеріями оцінювання, з обов'язковою оплатою роботи під час навчання, і зараз Уряд затвердив покроковий план до 2023 року», - розповів заступник Міносвіти Юрій Рашкевич.

Паралельно з підготовкою нормативної бази триватиме розробка нових освітніх програм, навчальних планів та критеріїв, за якими оцінюватимуть учнів та студентів. Для того, щоб відстежувати результативність такої освіти, у план окремо заклали моніторинг працевлаштування за фахом випускників, які навчалися за цією формою.

Реалізацію відповідних пілотних проектів заплановано вже на кінець цього року.

До кінця 2019 року також буде затверджено типовий договір, який укладатимуть роботодавець, адміністрація закладу та студент (учень). Він визначатиме тривалість навчання, особливості роботи з обладнанням на підприємстві, оплату праці тощо.

На думку заступника Міносвіти, дуальні програми сприятимуть покращенню якості освіти з точки зору придатності для ринку праці.

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