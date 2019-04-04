Окупанти розгорнули опергрупи, які здійснюють уточнення та розподіл для ураження цілей



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Фото: ukrinform.ua

Як повідомляє ГУР, частину підрозділів російських окупаційних військ приховано виведено у райони зосередження

На окупованій частині Донбасу на основних і запасних пунктах управління військами, російське командування розгорнуло оперативні групи, які здійснюють уточнення та розподіл для ураження цілей (об’єктів) серед підрозділів, залучених до тренувань бойовиків. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

За даними розвідки, командування російських окупаційних військ посилює бойові можливості з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ під виглядом проведення контрольних перевірок за зимовий період навчання.

Зокрема, як повідомляє ГУР, частину підрозділів російських окупаційних військ приховано виведено у райони зосередження.

«При цьому, противником інтенсивно проводяться тренування з управління вогнем артилерійських і мінометних підрозділів, які нібито, з метою перевірки, прибули у райони передових позицій по навчальній тривозі», - йдеться у повідомленні військової розвідки.

Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій з боку російсько-окупаційних військ.

Як повідомлялось, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

Нагадаємо, на Донбасі в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинула відома жінка-доброволець Яна Червона (позивний Відьма). Вона служила у батальйоні «Донбас» кулеметницею.

Як повідомлялося раніше, 2 квітня окупанти збільшили число обстрілів на Донбасі: двоє військових загинули, двоє поранені.

Як прогнозували військові, одразу після виборів на Сході почала зростати кількість обстрілів. За минулу добу їх уже більше двох десятків.