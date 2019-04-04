Кабмін виділив 325 млн грн для закупівлі шкільних автобусів



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Міста обласного значення мусять доплатити під час закупівлі автобусів щонайменше 30% від загальної вартості

У Міносвіти наголошують, що закупівля автобусів відбуватиметься на засадах співфінансування з органами місцевого самоврядування

Уряд спрямував на місця з держбюджету 325 млн грн для купівлі шкільних автобусів, а ще 175 млн - на придбання спецавтомобілів для інклюзивно-ресурсних центрів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

Рішення було прийняте 3 квітня для продовження програми забезпечення шкільними автобусами для підвезення дітей з сільських територій у заклади, де вони зможуть отримати якісно вищий рівень освіти, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом 2016-2018 років у цю програму вже інвестували понад 840 млн грн.

За даними прес-служби, цього року передбачено ще 325 млн грн. Тобто протягом останніх кілька років інвестиції сягнуть 1 мільярда і в МОН розраховують, що програма продовжиться й надалі.

У Міносвіти наголошують, що закупівля автобусів відбуватиметься на засадах співфінансування з органами місцевого самоврядування. Документ передбачає, що міста обласного значення мусять доплатити під час закупівлі автобусів щонайменше 30% від загальної вартості.

Для районів та ОТГ це співвідношення становить 90% на 10%, тобто місцева влада має доплатити щонайменше 10% власних коштів. Найбільш пільгові умови для сіл (селищ), що мають статус гірських населених пунктів, та на лінії зіткнення - для них співвідношення становить 95% на 5%, йдеться у повідомленні.

До слова, Запорізький автомобілебудівний завод починає виробництво нового автобуса.