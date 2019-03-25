Кенієць став найкращим учителем світу. Він отримає $1 млн премії



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Найкращий вчитель року світу - кенійєць Пітер Табічі

Вчитель кожен місяць віддає до 80% своєї зарплати на підручники і форму найбіднішим учням

Шкільний учитель з кенійського села, який віддавав більшу частину зарплати на допомогу бідним учням, отримав премію в $1 млн як найкращий вчитель року світу.

Про це повідомляє BBC.

«Пітер Табічі, викладач природничих наук і член релігійного Ордену францисканців, став лауреатом щорічної премії Global Teacher Prize», - йдеться в повідомленні.

Табічі кожен місяць віддає до 80% своєї зарплати на підручники і форму найбіднішим учням, багато з яких втратили батьків. Його школі в селі Пвани постійно не вистачає засобів.

У школі, за словами Табічі, відчувається сильна нестача вчителів і шкільних посібників. Класи тут - до 70-80 чоловік. Багато дітей щоранку йдуть до школи пішки по шість і більше кілометрів.

«Гроші - це не все», - говорить Пітер. Він сподівається прищепити дітям любов до науки.

Табічі відвідує сім'ї, діти з яких рідко з'являються на заняттях, і переконує батьків, які збираються віддати своїх неповнолітніх дочок заміж, дозволити їм закінчити навчання в школі.

Його учні отримували нагороди на національних і міжнародних наукових конкурсах, в тому числі - приз британського Королівського хімічного товариства.

Вручення Global Teacher Prize відбулося на церемонії в Дубаї. Цю відзнаку щороку присуджує фонд Varkey Foundation. За словами її засновника, індійського бізнесмена Санні Варкі, премія покликана піднести престиж професії вчителя.

Нагадаємо, у середині березня повідомлялося, що Кабінет міністр України найближчим часом подасть у Верховну раду України Закон «Про повну загальну середню освіту».

Джерело: 112 Україна