Кенієць став найкращим учителем світу. Він отримає $1 млн премії
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Розсилка
Вчитель кожен місяць віддає до 80% своєї зарплати на підручники і форму найбіднішим учням
Шкільний учитель з кенійського села, який віддавав більшу частину зарплати на допомогу бідним учням, отримав премію в $1 млн як найкращий вчитель року світу.
Про це повідомляє BBC.
«Пітер Табічі, викладач природничих наук і член релігійного Ордену францисканців, став лауреатом щорічної премії Global Teacher Prize», - йдеться в повідомленні.
Табічі кожен місяць віддає до 80% своєї зарплати на підручники і форму найбіднішим учням, багато з яких втратили батьків. Його школі в селі Пвани постійно не вистачає засобів.
У школі, за словами Табічі, відчувається сильна нестача вчителів і шкільних посібників. Класи тут - до 70-80 чоловік. Багато дітей щоранку йдуть до школи пішки по шість і більше кілометрів.
«Гроші - це не все», - говорить Пітер. Він сподівається прищепити дітям любов до науки.
Табічі відвідує сім'ї, діти з яких рідко з'являються на заняттях, і переконує батьків, які збираються віддати своїх неповнолітніх дочок заміж, дозволити їм закінчити навчання в школі.
Його учні отримували нагороди на національних і міжнародних наукових конкурсах, в тому числі - приз британського Королівського хімічного товариства.
Вручення Global Teacher Prize відбулося на церемонії в Дубаї. Цю відзнаку щороку присуджує фонд Varkey Foundation. За словами її засновника, індійського бізнесмена Санні Варкі, премія покликана піднести престиж професії вчителя.
Нагадаємо, у середині березня повідомлялося, що Кабінет міністр України найближчим часом подасть у Верховну раду України Закон «Про повну загальну середню освіту».
Джерело: 112 Україна