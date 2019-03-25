  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Кенієць став найкращим учителем світу. Він отримає $1 млн премії

    • Розсилка
    Найкращий вчитель року світу - кенійєць&nbsp;Пітер Табічі - Кенієць став найкращим учителем світу. Він отримає $1 млн премії
    Найкращий вчитель року світу - кенійєць Пітер Табічі

    Вчитель кожен місяць віддає до 80% своєї зарплати на підручники і форму найбіднішим учням

    Шкільний учитель з кенійського села, який віддавав більшу частину зарплати на допомогу бідним учням, отримав премію в $1 млн як найкращий вчитель року світу.

    Про це повідомляє BBC. 

    «Пітер Табічі, викладач природничих наук і член релігійного Ордену францисканців, став лауреатом щорічної премії Global Teacher Prize», - йдеться в повідомленні.

    Табічі кожен місяць віддає до 80% своєї зарплати на підручники і форму найбіднішим учням, багато з яких втратили батьків. Його школі в селі Пвани постійно не вистачає засобів.

    У школі, за словами Табічі, відчувається сильна нестача вчителів і шкільних посібників. Класи тут - до 70-80 чоловік. Багато дітей щоранку йдуть до школи пішки по шість і більше кілометрів.

    «Гроші - це не все», - говорить Пітер. Він сподівається прищепити дітям любов до науки.

    80_04

    Табічі відвідує сім'ї, діти з яких рідко з'являються на заняттях, і переконує батьків, які збираються віддати своїх неповнолітніх дочок заміж, дозволити їм закінчити навчання в школі.

    Його учні отримували нагороди на національних і міжнародних наукових конкурсах, в тому числі - приз британського Королівського хімічного товариства.

    Вручення Global Teacher Prize відбулося на церемонії в Дубаї. Цю відзнаку щороку присуджує фонд Varkey Foundation. За словами її засновника, індійського бізнесмена Санні Варкі, премія покликана піднести престиж професії вчителя.

    Нагадаємо, у середині березня повідомлялося, що  Кабінет міністр України найближчим часом подасть у Верховну раду України Закон «Про повну загальну середню освіту».

    Джерело: 112 Україна

    Читайте також
    діти освіта гроші навчання Африка Кенія вчитель премія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ