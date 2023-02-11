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Академія імені улюбленого композитора Путіна заборонила викладання російською

glavcom.ua
Академія імені улюбленого композитора Путіна заборонила викладання російською
У Національній музичній академії України ім. Чайковського заборонили викладання російською мовою
фото з відкритих джерел

Мовний омбудсмен: університети хочуть витиснути недержавну мову та збільшити присутність української

У Національній музичній академії України ім. Чайковського заборонили викладання російською мовою освітніх компонентів та їхніх складових. А в Південноукраїнському національному педуніверситеті ім. Ушинського збираються обрати уповноваженого із захисту державної мови, але з числа студентів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь. За його словами, зараз чимало вишів українізують освітній процес.

«Є університети, які йдуть на випередження. Так, Харківський університет ім. Каразіна запровадив посаду мовного омбудсмена, яким став завідувач кафедри української мови. Києво-Могилянська академія взагалі заборонила використання російської мови у своїх стінах внутрішнім документом», – сказав уповноважений з питань захисту державної мови.

За словами Тараса Кременя, університети хочуть витиснути недержавну мову та збільшити присутність української. Це елемент корпоративного рішення, дуже важливий для здобувачів освіти.

Нагадаємо, на сесії академічної конференції університету Києво-Могилянської академії 27 січня затвердили заборону спілкуватися російською мовою у навчальному закладі.

Також 27 грудня стало відомо, що трудовий колектив Національної музичної академії України не захотів прибрати ім'я російського композитора Петра Чайковського з назви установи. Пізніше частина викладачів та студентів вишу ініціювала збір підписів, щоб прибрати ім'я російського композитора Петра Чайковського з назви.

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Теги: Тарас Кремінь університет

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