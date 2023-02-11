Академія імені улюбленого композитора Путіна заборонила викладання російською

Мовний омбудсмен: університети хочуть витиснути недержавну мову та збільшити присутність української

У Національній музичній академії України ім. Чайковського заборонили викладання російською мовою освітніх компонентів та їхніх складових. А в Південноукраїнському національному педуніверситеті ім. Ушинського збираються обрати уповноваженого із захисту державної мови, але з числа студентів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь. За його словами, зараз чимало вишів українізують освітній процес.

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«Є університети, які йдуть на випередження. Так, Харківський університет ім. Каразіна запровадив посаду мовного омбудсмена, яким став завідувач кафедри української мови. Києво-Могилянська академія взагалі заборонила використання російської мови у своїх стінах внутрішнім документом», – сказав уповноважений з питань захисту державної мови.

За словами Тараса Кременя, університети хочуть витиснути недержавну мову та збільшити присутність української. Це елемент корпоративного рішення, дуже важливий для здобувачів освіти.

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Нагадаємо, на сесії академічної конференції університету Києво-Могилянської академії 27 січня затвердили заборону спілкуватися російською мовою у навчальному закладі.

Також 27 грудня стало відомо, що трудовий колектив Національної музичної академії України не захотів прибрати ім'я російського композитора Петра Чайковського з назви установи. Пізніше частина викладачів та студентів вишу ініціювала збір підписів, щоб прибрати ім'я російського композитора Петра Чайковського з назви.