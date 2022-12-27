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Київська консерваторія вирішила залишити Чайковського в назві. Мінкульт відреагував

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київська консерваторія вирішила залишити Чайковського в назві. Мінкульт відреагував
фото ілюстративне

Студенти консерваторії однозначно виступають за перейменування закладу

Трудовий колектив Національної музичної академії України не захотів прибрати ім'я російського композитора Петра Чайковського з назви установи. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Конференція трудового колективу, яка відбулася 26 грудня, відклала розгляд цього питання для подальшого вивчення.

«Ми розчаровані тим, що трудовий колектив Національної музичної академії України, вважає, що потрібно ще далі розбиратися, чи варто забирати ім‘я Петра Ілліча Чайковського з назви провідного музичного вищого навчального закладу України, чи ще треба деякий час це питання вивчати», – йдеться в повідомленні.

Ткаченко наголосив, що студенти консерваторії однозначно виступають за перейменування закладу.

«Питання навіть не в тому, чиє ім‘я має носити цей заклад. Це питання до маркерів, якими маркуємо свої освітній та культурний простори. Ми розчаровані таким рішенням. Сподіваємося, що найближчим часом колектив повернеться, щоб нарешті винести фінальне рішення... І це в той час, коли всі наші театри відмовились виконувати Чайковсько, а Путін відкрито говорить, що це його культурне знаряддя», – додав Ткаченко.

Раніше повідомлялося, що Харківська облрада перейменувала театр Пушкіна.

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Теги: Мінкульт культура міністр студенти театр Олександр Ткаченко путін

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