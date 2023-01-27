У Києво-Могилянській академії відтепер заборонено спілкуватися російською

У стінах навчального закладу мова окупантів більше не пролунає

Керівництво університету запровадило заборону для всіх: як для викладачів, так і для студентів

На сесії академічної конференції університету Києво-Могилянської академії 27 січня затвердили заборону спілкуватися російською мовою у навчальному закладі. Про це повідомив голова Наглядової ради університету Геннадій Зубко.

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Віднині у стінах університету вживати мову держави-агресора – заборонено. Нових правил вимагає нова реальність, у яких сьогодні доводиться працювати українським закладам освіти.

«Якщо викладання російською не ведеться в університеті вже дуже давно, то тепер заборона стосується і спілкування між собою мовою окупантів у Могилянці. Це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу», – зауважив Зубко.

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За його словами, ця норма прописана у нових Правилах внутрішнього розпорядку навчального закладу.

Як відомо, минулоріч парламент заборонив імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з РФ, а також російську музику в медіа та громадському просторі.

Раніше повідомлялося, що одна з українських компаній скасувала співбесіду через вимогу кандидатки спілкуватися українською.

До слова, письменниця та мовна активістка розповіла, чому саме зараз необхідно зробити усе для викоренення мови окупантів – Ніцой б’є на сполох: на столичні вулиці повертається російська мова.