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    Думки вголос

    Меншовартісне самобичування, або Чому Чайковський?

    • Андрій Шкіль

      Народний депутат України 4-6 скликань

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    Національна Музична Академія імені Петра Чайковського знаходиться в серці України, на Майдані Незалежності - Меншовартісне самобичування, або Чому Чайковський?
    Національна Музична Академія імені Петра Чайковського знаходиться в серці України, на Майдані Незалежності
    фото з відкритих джерел

    Усі країни називають консерваторії на честь власних композиторів

    Варшава – Музичний Університет імені Фридеріка Шопена, видатного польського композитора.

    Гельсінкі – Академія Музики імені Яна Сібеліуса, видатного фінського композитора.

    Будапешт – Академія Музики імені Ференца Ліста, видатного угорського композитора.

    Мілан – Консерваторія імені Джузеппе Верді, видатного італійського композитора.

    Зальцбург – Університет Моцартеум, на честь Вольфганга Амадея Моцарта, видатного австрійського композитора.

    Брно – Академія Музики імені Леоша Яначека, видатного чеського композитора.

    Торонто – Школа Музики імені Глена Ґульда, видатного канадського піаніста.

    Москва – Консерваторія імені Петра Чайковського, видатного російського композитора.

    Київ – Національна Музична Академія імені Петра Чайковського, видатного російського композитора.

    Треба підписати петицію, бо це якесь меншовартісне самобичування.

    Посилання на петицію!

    Джерело: блог Андрія Шкіля

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти Київ війна музика школа Україна університет окупація #stoprussia
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    Меншовартісне самобичування, або Чому Чайковський?