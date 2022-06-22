Меншовартісне самобичування, або Чому Чайковський?
Усі країни називають консерваторії на честь власних композиторів
Варшава – Музичний Університет імені Фридеріка Шопена, видатного польського композитора.
Гельсінкі – Академія Музики імені Яна Сібеліуса, видатного фінського композитора.
Будапешт – Академія Музики імені Ференца Ліста, видатного угорського композитора.
Мілан – Консерваторія імені Джузеппе Верді, видатного італійського композитора.
Зальцбург – Університет Моцартеум, на честь Вольфганга Амадея Моцарта, видатного австрійського композитора.
Брно – Академія Музики імені Леоша Яначека, видатного чеського композитора.
Торонто – Школа Музики імені Глена Ґульда, видатного канадського піаніста.
Москва – Консерваторія імені Петра Чайковського, видатного російського композитора.
Київ – Національна Музична Академія імені Петра Чайковського, видатного російського композитора.
Треба підписати петицію, бо це якесь меншовартісне самобичування.
Джерело: блог Андрія Шкіля