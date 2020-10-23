Без сосисок: стало відомо, як зміниться харчування в українських школах



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Міністерство охорони здоров'я планує змінити харчування в школах

У МОЗ запрошують ознайомитися та долучитися до обговорення положень нового проєкту про харчування у школі

В Україні розробили новий порядок організації харчування дітей у закладах освіти та у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко стверджує, що вперше на законодавчому рівні врегулюють питання щодо харчування дітей з особливими дієтичними потребами, як-от цукровий діабет, несприйняття глютену, лактози тощо.

У проєкті пропонують:

заборонити до закупівлі, реалізації та пропонування дітям технологічно оброблених м'ясних та рибних страв (ковбас, сосисок, заморожених напівфабрикатів тощо), солодких газованих напоїв, енергетичних напої та будь-яких інших напоїв із вмістом доданих цукрів. Обмежується добова кількість солі, цукру, борошняних та кондитерських виробів, жирів;

змінити структуру харчування з урахуванням рекомендацій ВООЗ щодо принципів здорового харчування та з урахуванням фізіологічних потреб дітей;

окремо приділити увагу організації харчування, відповідно до якого керівники закладів матимуть можливість вибрати найефективнішу модель організації харчування з урахуванням особливостей відповідного закладу. Тобто впроваджувати кейтеринг, здаючи харчоблок закладу в оренду для організації харчування або власними силами закладу.

У МОЗ запрошують ознайомитися та долучитися до обговорення положень.

Між іншим, ще у серпні Главком повідомляв, що Кабінет міністрів України затвердив план заходів з реформування системи шкільного харчування, реалізацію якого обіцяли розпочати того ж місяця.

Перед цим уряд виділив 1 млрд грн на «Нову українську школу».