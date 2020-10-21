Уряд виділить понад 540 млн грн на дезінфікуючі засоби у школах



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На ці цілі виділено 539 млн гривень

Кошти підуть на засоби для обробки рук і шкіри та засоби для обробки поверхонь

Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про виділення у 2020 році коштів на забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти». Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 21 жовтня 2020 року.

Згідно з документом, кошти виділяються «на закупівлю дезінфікуючих засобів для обробки рук і шкіри та дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь».

Документом вносяться зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Постановою передбачено встановлення обсягу видатків споживання за програмою 2211230 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 539 498,1 тис. гривень.

Перерозподіл видатків здійснюється в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету.

Нагадаємо, що всі виборчі дільниці Києва забезпечені масками та антисептиками.

Крім того, Київ витратив мільярди гривень на підготовку шкіл до навчального року.