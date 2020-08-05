Уряд виділив 1 млрд грн на «Нову українську школу»



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Прем’єр назвав «Нову українську школу» якісною, сучасною та доступною

Кабінет міністрів спрямував 1 млрд грн на розвиток «Нової української школи».

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Facebook.

«Іншим сьогоднішнім рішенням ми фактично спрямували 1 млрд грн на забезпечення якісної, сучасної, доступної «Нової української школи», – зазначив Шмигаль.

Прем’єр зауважив, що концепція розвитку природничо-математичної освіти (або STEM-освіта), яку ухвалив Кабмін 5 серпня, передбачає європейські підходи в освіті для створення основ професій майбутнього.

«Ми прагнемо, щоб науково-технічні, математичні, інженерні професії стали знову популярними. Це відповідь на запити економіки та потреби суспільства. STEM-освіта допоможе опанувати навички, необхідні для розробки та втілення новітніх технологій», – повідомив Шмигаль.

До слова, Міністерство освіти і науки оприлюднило рекомендації для підготовки шкіл до навчального року під час пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося, в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет доручив закладам освіти готуватись до нового навчального року.

До слова, згідно опитування, дистанційну освіту під час карантину підтримує лише третина українців.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр денис Шмигаль обіцяє, що 1 вересня діти підуть до школи.