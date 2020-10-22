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    На території столичної школи охоронці затримали чоловіка з наркотиками (фото)

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    У чоловіка охоронці знайшли нарковмісні пігулки - На території столичної школи охоронці затримали чоловіка з наркотиками (фото)
    У чоловіка охоронці знайшли нарковмісні пігулки
    Фото: Муніципальна варта Києва

    Охоронці передали чоловіка поліції

    На території школи, що знаходиться на бульварі Перова у Дніпровському районі Києва, працівники муніципальної охорони виявили чоловіка з наркотиками.

    Про це повідомляє Муніципальна варта Києва на своїй сторінці у Facebook. 

    У чоловіка були виявлені наркотичні пігулки, шприци, ємність з невідомою речовиною.

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    На території столичної школи охоронці затримали чоловіка з наркотиками (фото)
    На території столичної школи охоронці затримали чоловіка з наркотиками (фото)

    Як повідомлялося, на Київщині поліцейські затримали співмешканців за збут амфетаміну та марихуани.

    Київ школа наркотики охорона
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