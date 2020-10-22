На території столичної школи охоронці затримали чоловіка з наркотиками (фото)
У чоловіка охоронці знайшли нарковмісні пігулки
Фото: Муніципальна варта Києва
Охоронці передали чоловіка поліції
На території школи, що знаходиться на бульварі Перова у Дніпровському районі Києва, працівники муніципальної охорони виявили чоловіка з наркотиками.
Про це повідомляє Муніципальна варта Києва на своїй сторінці у Facebook.
У чоловіка були виявлені наркотичні пігулки, шприци, ємність з невідомою речовиною.
Як повідомлялося, на Київщині поліцейські затримали співмешканців за збут амфетаміну та марихуани.