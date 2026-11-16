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Такого не було десятиліттями: українські університети зафіксували несподівану зміну серед студентів

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Такого не було десятиліттями: українські університети зафіксували несподівану зміну серед студентів
Чоловіки віком від 25 років становлять помітну частину дорослих вступників до українських університетів
фото з відкритих джерел

Цьогоріч понад тисячу першокурсників зарахував 71 заклад вищої освіти. Для порівняння, у 2025 році таких університетів було 48

У 2026 році на бакалаврат в українські університети зарахували майже 227 тис. вступників – на 16,3% більше, ніж торік. Загалом абітурієнти подали понад 1,3 млн заяв, що стало рекордом від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Osvita.ua.

Цьогоріч понад тисячу першокурсників зарахував 71 заклад вищої освіти. Для порівняння, у 2025 році таких університетів було 48.

Найпомітніша зміна у складі українського студентства – гендерна. Станом на 1 січня 2026 року чоловіки становили 52% здобувачів вищої освіти, жінки – 48%. Такі дані наводить Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти у доповіді про якість вищої освіти за 2025 рік. Протягом попередніх десятиліть серед студентів переважали жінки.

Одне з пояснень такої зміни – збільшення кількості дорослих чоловіків, які вступають до університетів. У вересні 2025 року студентами стали понад 15 тис. чоловіків віком від 25 років. Це вдвічі більше, ніж у 2021 році.

За оцінкою парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій, за роки повномасштабної війни близько 100 тис. чоловіків вступили до закладів освіти, зокрема для отримання права на відстрочку від мобілізації. Про цю тенденцію свідчать і дані щодо дорослих вступників. У 2025 році серед учасників національного мультипредметного тесту було 45% хлопців. Для порівняння, у 2021 році серед учасників зовнішнього незалежного оцінювання їхня частка становила 50,7%.

Як пише «Економічна правда» з посиланням на дані комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, до університетів уже зарахували близько 28,7 тис. дорослих чоловіків. Із них 22 тис. обрали контрактну форму навчання. За даними видання, для багатьох дорослих вступників важливим мотивом є можливість отримати законну відстрочку від мобілізації завдяки навчанню.

Водночас за роки повномасштабної війни частка студентів-контрактників зросла з 64% до 70%. Найбільший приріст кількості контрактників зафіксували в Луцькому національному технічному університеті – з 535 до 1 747 осіб (227%), Національному лісотехнічному університеті – з 243 до 1 042 (329%) та Одеській юридичній академії – з 1 029 до 2 088 (103%).

У парламенті також обговорювали можливість змінити правила надання відстрочки для чоловіків віком від 25 років, які вступають до закладів освіти. Якщо відповідні обмеження запровадять, це може вплинути на кількість дорослих вступників і набір студентів на окремі освітні програми.

Раніше «Главком» повідомляв, що Міністерство освіти і науки планує посилити контроль за студентами віком від 25 років, щоб виявляти випадки фіктивного навчання, яке використовують для отримання відстрочки від мобілізації. У МОН наголошують, що студенти мають не лише формально перебувати в університеті, а й реально навчатися.

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Теги: освіта вступна кампанія університет мобілізація ухилянти

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