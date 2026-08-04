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Які університети стали найпопулярнішими у 2026 році: рейтинг

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Які університети стали найпопулярнішими у 2026 році: рейтинг
Під час вступної кампанії-2026 українські університети отримали понад 1,64 млн заяв
фото з відкритих джерел

Першу десятку сформували університети Києва та західних областей України

До закладів вищої освіти України станом на 3 серпня подали понад 1,64 млн заяв. Найбільше заяв отримали Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний університет імені Івана Франка та Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Osvita.ua.

Першу десятку рейтингу сформували університети Києва та західних областей України. Лідером стала Львівська політехніка, яка отримала 69 165 заяв. Друге місце посів Львівський національний університет імені Івана Франка (53 469 заяв), третє – КПІ ім. Ігоря Сікорського (43 376). До першої п'ятірки також увійшли Київський національний університет імені Тараса Шевченка (38 123) та Державний торговельно-економічний університет (29 632).

Водночас саме Київ залишається найбільшим освітнім центром країни. У першій десятці представлені одразу п'ять столичних закладів: КПІ, КНУ ім. Тараса Шевченка, Державний торговельно-економічний університет, Київський університет інтелектуальної власності та права (26 805 заяв) і Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (25 208).

Львівщина, своєю чергою, стала єдиним регіоном, чиї університети посіли перші два місця рейтингу. Разом Львівська політехніка та ЛНУ ім. Івана Франка отримали 122 634 заяви від вступників.

Університети півдня та сходу України з'являються лише у другій десятці рейтингу. Найвищу позицію серед одеських закладів посіла Національна університет «Одеська юридична академія» – 11 місце (20 991 заява). Серед харківських університетів найкращий результат має Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 15 місце (19 273 заяви), а серед дніпровських – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, який розташувався лише на 29 місці (11 562 заяви).

Попит вступників залишається високим і на технічні спеціальності. До першої десятки увійшли одразу три технічні університети – Львівська політехніка, КПІ ім. Ігоря Сікорського та Луцький національний технічний університет (23 868 заяв).

Натомість жоден медичний університет не зміг потрапити до першої двадцятки. Найвище місце серед них посів Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова – 39 місце (9 041 заява). Національний медичний університет імені О. О. Богомольця розташувався на 42 місці (8 479 заяв), а Івано-Франківський національний медичний університет – на 47 місці (7 514 заяв).

Якщо оцінювати не кількість заяв, а кількість університетів у першій сотні, беззаперечним лідером є Київ – 17 закладів. Далі йдуть Харківська область (10 університетів), Одеська (9), Львівська (8) та Вінницька (6).

Раніше «Главком» повідомляв, що під час вступної кампанії-2026 держава вперше почала формувати державне замовлення на підготовку фахівців на основі прогнозу потреб економіки. За оцінками, до 2036 року Україні знадобиться приблизно на 1,7 млн працівників більше, ніж зараз. Найбільший попит прогнозують у будівництві, переробній промисловості, інженерії, технічних спеціальностях, медицині та професійній діяльності, пов'язаній із дослідженнями й консалтингом.

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Теги: вступна кампанія освіта навчання університет

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