Новообраний ректор університету Шевченка оголосив про перші кроки на посаді

КНУ затвердив дистанційний формат зимової сесії та визначив правила складання іспитів у разі технічних збоїв

Валерій Копійка, який нещодавно очолив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, визначив пріоритети на початку роботи на посаді. Перші рішення стосуються організації освітнього процесу та умов перебування студентів в університеті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис ректора та КНУ у Facebook.

Валерій Копійка повідомив, що зимова сесія в університеті проходитиме онлайн. За його словами, рішення ухвалили після обговорення зі студентами та командою університету.

«Усі ці дні ми з командою шукали рішення, максимально зручне й безпечне для кожного. І знайшли його разом зі студентами», – написав ректор.

Зимова сесія в КНУ триватиме з 23 листопада до 15 грудня. Усі студенти складатимуть онлайн заліки та іспити, а також захищатимуть курсові роботи. Таке рішення ректор закріпив наказом від 11 листопада.

Також Вчена рада університету змінила правила проведення іспитів. Тепер студенти мають показувати на камеру пристрої, якими користуються під час відповіді. Стороннім особам заборонено втручатися в іспит.

Водночас онлайн-іспити передбачатимуть усну співбесіду з викладачем. Якщо спочатку потрібно написати роботу або пройти тест, поговорити з викладачем можна буде після цього. Під час іспиту студенти мають увімкнути камеру та мікрофон.

Якщо під час іспиту зникне світло або інтернет, студент повинен повідомити про це викладача, старосту або адміністрацію факультету протягом дня. Після погодження іспит можна буде продовжити в інший час. Це не вважатиметься перескладанням, а технічні проблеми не стануть підставою для незадовільної оцінки.

Студенти й викладачі, які не мають вдома техніки або умов для онлайн-іспитів, зможуть скористатися приміщеннями університету. Для цього потрібно заздалегідь домовитися зі своїм факультетом або інститутом. До 20 листопада там повідомлять, де можна буде складати іспити та як записатися.

Копійка зазначив, що це лише перші зміни. Разом зі Студентським парламентом він планує перевірити укриття університету та покращити інтернет у гуртожитках.

«Усі почуті побажання врахуємо під час підготовки до наступного семестру, щоб приміщення були готові вчасно», – зазначив ректор.

Він також запевнив, що дистанційний формат не вплине на вимоги до студентів: «Знання оцінюватимуть так само чесно, як в аудиторії».

Нагадуємо, ще до виборів Копійка заявляв про намір посилити безпеку та енергетичну стійкість університету. У його програмі також ішлося про модернізацію інфраструктури, цифровізацію управління та залучення студентів до ухвалення рішень. На перший рік роботи кандидат запланував незалежний аудит фінансів, майна, безпеки й енергетичної стійкості КНУ.

Раніше «Главком» повідомляв, що новим ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка став Валерій Копійка. Він переміг на виборах 27 жовтня, набравши 51,74% голосів.