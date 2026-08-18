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Студентів віком від 25 років чекає суворіша перевірка реальності навчання

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Студентів віком від 25 років чекає суворіша перевірка реальності навчання
Наразі аномального сплеску кількості вступників старшого віку не спостерігається
фото з відкритих джерел

У МОН прагнуть унеможливити використання університетів як способу ухилення від мобілізації

Міністерство освіти і науки України планує посилити контроль за студентами віком від 25 років, які здобувають вищу освіту. Головна мета таких заходів полягає у виявленні випадків фіктивного навчання, яке використовується виключно для отримання відстрочки від призову, повідомляє «Главком» з посиланням на РБК-Україна.

За словами міністра освіти та науки України Андрія Бутенко, наразі аномального сплеску кількості вступників старшого віку не спостерігається. Усі студенти 25+ складали національний мультипредметний тест та зараховані до закладів вищої освіти на законних підставах. Проте посадовець підкреслив, що перебування в університеті має супроводжуватися реальним навчальним процесом, а не слугувати формальною прикриттям.

«Мета перебування особистості в університеті – навчатися. Тому ми посилюватимемо контроль, щоб це було реальне навчання, а не фіктивне», – наголосив він.

Паралельно у Верховній Раді готують до другого читання законопроєкт, який передбачає перегляд умов надання відстрочки для чоловіків віком від 25 років. Наразі жодних остаточних законодавчих змін ще не ухвалено, тому студенти відповідної категорії продовжують отримувати відстрочку на загальних підставах.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало тестування нової послуги в застосунку «Резерв+», яка надає можливість дистанційного оформлення відстрочки для вчителів та інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Для участі в тестуванні необхідно працювати в закладі загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Раніше Міноборони розпочало чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. У відомстві повідомили, що понад 90% чинних відстрочок оновлюватимуться без додаткових звернень громадян, якщо підстави для їх надання залишаються чинними.

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Теги: мобілізація Міністерство освіти і науки студенти освіта

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