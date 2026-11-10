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Зеленський поставив крапку у багаторічній інтризі навколо відомого київського університету

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Зеленський поставив крапку у багаторічній інтризі навколо відомого київського університету
Головний корпус Державного торговельно-економічного університету в Києві
фото: сайт університету

Понад 25 тис. підписів під петицією від студентів та випускників допомогли вишу повернути статус «національного»

 

Президент України Володимир Зеленський 9 листопада підписав указ, яким офіційно повернув Державному торговельно-економічному університету (ДТЕУ) статус «національного», втрачений раніше через звичайну бюрократичну реорганізацію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідний наказ, оприлюднений на сайті глави держави.

Про повернення університету статусу національного також написав у Facebook його випускник Олександр Туник. У дописі він нагадав історію втрати закладом цього статусу та обставини, за яких його вдалося повернути.

За його словами, заклад отримав статус національного ще 11 вересня 2000 року, коли мав назву Київський національний торговельно-економічний університет. Відповідний указ тоді підписав президент України.

Однак наприкінці 2021-го – на початку 2022 року через зміни в законодавстві університету довелося пройти реорганізацію та створити нову юридичну особу. Як пояснив Туник, це призвело до втрати статусу національного. Для його повернення було необхідне нове рішення президента за поданням Кабінету міністрів.

У січні 2025 року зареєстрували петицію до президента України №22/240306-еп із проханням повторно надати університету статус національного. За словами Туника, звернення зібрало понад 25 тис. підписів. Після цього президент направив петицію до Кабінету міністрів для розгляду та підготовки відповідного указу.

9 листопада 2026 року президент підписав указ про повторне надання університету статусу національного.

Нагадаємо, 26 жовтня російська балістична атака пошкодила Державний торговельно-економічний університет та його гуртожиток у Києві. Унаслідок удару поблизу гуртожитку тяжких поранень зазнали двоє студентів другого курсу – хлопець і дівчина.

Також «Главком» раніше писав, що Державний торговельно-економічний університет увійшов до п’ятірки державних університетів Києва, які зібрали найбільше заяв під час вступної кампанії 2026 року. Абітурієнти подали до закладу 33 982 заяви.

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Теги: університет освіта Київ

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