Держкомісія закриє школи в жовтій зоні: не буде навіть дистанційного навчання

Із 23 вересня всі заклади, де вакциновано менш ніж 80% персоналу, не працюватимуть

Українським школам у містах, що потрапили у жовту зону карантину, заборонили працювати навіть дистанційно. Причиною цього став низький рівень вакцинування викладачів та навіть свідоме саботування кампанії зі щеплення. Про це пише «Львівський портал».

Таке рішення ухвалила Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зазначив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

Крім того, на нараді 21 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже 23 вересня всі заклади, де вакциновано менш ніж 80% персоналу, будуть закриті.

«У четвер навчальні заклади, які не провакциновані на 80% хоча б першою дозою, мають бути закриті. Важливий момент – закриті, не переведені в онлайн, не переведені в дистанційну форму, а закриваються – так прописано в постанові», – сказав прем'єр-міністр. Про це йдеться на сайті Харківської ОДА.

Обмеження діятиме доти, доки колектив не провакцинується.

Додамо, що у постанові уряду мовиться, що без обмежень зможуть працювати:

школи та садки, в яких вакциновано 80% працівників хоча б першою дозою;

освітяни, які перехворіли на коронавірус протягом шести минулих місяців і мають відповідну довідку.

Невакциновані працівники можуть продовжити працювати у звичному режимі, якщо на вході у заклад покажуть негативний результат ПЛР-тесту (діє 72 години).

Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки розповіли, як працюватимуть школи з 20 вересня, коли в Україні почнуть діяти нові правила карантину.

Також стало відомо, як працюватимуть школи у «червоній» та «жовтій» зонах.

Відомо, що Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності Сovid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у «жовтих» і «червоних» зонах.