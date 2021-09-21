  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус
    Наука та освіта

    Держкомісія закриє школи в жовтій зоні: не буде навіть дистанційного навчання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Школи закриють, а не переведуть на дистанційне навчання - Держкомісія закриє школи в жовтій зоні: не буде навіть дистанційного навчання
    Школи закриють, а не переведуть на дистанційне навчання
    Фото з відкритих джерел

    Із 23 вересня всі заклади, де вакциновано менш ніж 80% персоналу, не працюватимуть

    Українським школам у містах, що потрапили у жовту зону карантину, заборонили працювати навіть дистанційно. Причиною цього став низький рівень вакцинування викладачів та навіть свідоме саботування кампанії зі щеплення. Про це пише «Львівський портал».

    Таке рішення ухвалила Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, зазначив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

    Крім того, на нараді 21 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже 23 вересня всі заклади, де вакциновано менш ніж 80% персоналу, будуть закриті.

    «У четвер навчальні заклади, які не провакциновані на 80% хоча б першою дозою, мають бути закриті. Важливий момент – закриті, не переведені в онлайн, не переведені в дистанційну форму, а закриваються – так прописано в постанові», – сказав прем'єр-міністр. Про це йдеться на сайті Харківської ОДА.

    Обмеження діятиме доти, доки колектив не провакцинується.

    Додамо, що у постанові уряду мовиться, що без обмежень зможуть працювати:

    • школи та садки, в яких вакциновано 80% працівників хоча б першою дозою;
    • освітяни, які перехворіли на коронавірус протягом шести минулих місяців і мають відповідну довідку.

    Невакциновані працівники можуть продовжити працювати у звичному режимі, якщо на вході у заклад покажуть негативний результат ПЛР-тесту (діє 72 години).

    Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки розповіли, як працюватимуть школи з 20 вересня, коли в Україні почнуть діяти нові правила карантину.

    Також стало відомо, як працюватимуть школи у «червоній» та «жовтій» зонах.

    Відомо, що Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності Сovid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у «жовтих» і «червоних» зонах.

    Читайте також: Батьки мають право вимагати, щоб вчитель був вакцинований, – інфекціоністка
    Теги: навчання щеплення Денис Шмигаль коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Держкомісія закриє школи в жовтій зоні: не буде навіть дистанційного навчання