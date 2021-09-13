Кабмін змінив карантинні правила і обмеження: що нового запровадили

Карантинні правила в Україні будуть діяти по-новому і не для всіх

Кабінет Міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності covid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень в «жовтих» і «червоних» зонах. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Зокрема, нові карантинні правила передбачають, що covid-сертифікат буде мати дві опції, а також містити інформацію про вакцинацію, негативний тест або одужання від коронавірусу.

Різні Сovid-сертифікати

При цьому «жовтий» сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» – про повний курс вакцинації. Сертифікати матимуть кольорові позначки виключно в цифровому форматі, при цьому паперовий варіант документа не буде кольоровим.

«Жовта» зона

Кабмін спростив вимоги до роботи навчальних закладів у разі введення «жовтої» зони. Вони працюватимуть за наявності не менше 80% працівників з «жовтими» або «зеленими» covid-сертифікатами.

При цьому в «жовтій» зоні не діятимуть обмеження, якщо всі учасники і не менше 80% організаторів заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних закладів матимуть «жовтий» або «зелений» covid-сертифікат.

Водночас Кабмін дозволив власникам закладів самим вирішувати чи надавати послуги тільки вакцинованим.

«Червона» зона

У разі запровадження «червоної» зони навчальні заклади працюватимуть лише якщо 100% працівників мають «зелений» covid-сертифікат.

При цьому чинні обмеження «червоного» рівня не застосовуватимуться за умови наявності у всіх учасників, працівників та організаторів заходів та працівників кінотеатрів, театрів «зеленого» covid-сертифікату.

Самоізоляція

Крім того, при наявності «жовтого» або «зеленого» сертифіката про вакцинацію або одужання від коронавірусу при перетині кордону не потрібно буде проходити самоізоляцію. Нововведення стосується і людей, які прибувають з тимчасово окупованих територій.

Коли почнуть діяти зміни

У відомстві зазначили, що зміни до постанови №1236, що встановлює нові карантини для запобігання поширенню ковіду, набудуть чинності через сім днів із моменту публікації документа.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Кабмін прийняв з доопрацюванням зміни до постанови №1236 про карантинні обмеження. Мова йде про нові обмеження для «жовтої» та «червоної» зон карантину.