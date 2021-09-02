Батьки мають право вимагати, щоб вчитель був вакцинований, – інфекціоністка

Надія Дребот: Як батьки можуть довірити дитину, особливо з групи ризику, невакцинованому вчителю?

Обов’язкова вакцинація педагогів. Як бути вчителю із хронічними хворобами?

Батьки не повинні довіряти дитину невакцинованому вчителю. Особливо це стосується дітей з бронхіальною астмою, цукровим діабетом, вродженою вадою серця та неврологічними захворюваннями. Батьки мають право вимагати, щоб вихователь та вчитель були вакциновані. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла лікарка-інфекціоністка вищої категорії, членкиня правління ГО «Батьки за вакцинацію» Надія Дребот.

Фахівчиня вважає, що драматизують необхідність щеплення ті, хто вірить в антивакцинальні міфи.

«Зараз відбувається деяке нагнітання перед початком навчального процесу у школах. До нього підключилась дуже велика частина вчителів, які, на жаль, не мають базових знань. Здавалося б, достатньо подивитись на своїх колег, які вакциновані, захищені, готуються до навчального процесу. Драматизація необхідності щеплень вчителів походить з антивакцинального інформаційного середовища. А от наступний штам досить важкий», – попередила Надія Дребот.

Інфекціоністка наголосила: діти не повинні стати заручниками невігластва вчителя.

«Як батьки можуть довірити дитину – а особливо з групи ризику, з бронхіальною астмою, цукровим діабетом, вродженою вадою серця, з неврологічними захворюваннями – невакцинованому вчителю? Батьки мають право вимагати, щоб вихователь, вчитель був щеплений», – вважає лікарка.

За словами Дребот, навіть коли діти залишаються вдома на індивідуальному навчанні, батьки не повинні пускати до себе додому невакцинованого педагога.

«Розумієте, якщо ми кажемо, що на червоне світло дорогу не переходимо, то і не повинні переходити. Так і тут. Вакцина – це єдиний запобіжник. Лікування від коронавірусної інфекції не існує. Як себе поведе коронавірусна інфекція у кожної конкретної людини, невідомо. Так само, до речі, і в дитини. Для чого ризикувати дітьми?» – підкреслила лікарка.

Надія Дребот наголосила: супутні захворювання у жодному разі не є показаннями не робити щеплення.

«Насправді усе навпаки! Так, не всі, але більшість таких захворювань, скажімо, діабет чи бронхіальна астма, – це якраз показання до вакцинації проти коронавірусної інфекції! Бо найтяжче Covid-19 переносять саме люди з такими захворюваннями. Жодна вакцина на 100% не захищає від будь-яких інфекційних захворювань. Так, є люди, які не дають імунну відповідь. Проте їх небагато, це кілька відсотків», – пояснила інфекціоністка.

До слова, британські медики виявили симптоми коронавірусу у дітей через кілька місяців після одужання.

Тим часом головна інфекціоністка України Ольга Голубовська заявила, що перенесена у минулому хвороба дає значно більше шансів не захворіти у майбутньому, ніж будь-яка з наявних на сьогодні вакцин.

За результатами опитування «Главкома», більша частина читачів (77.6%) виступає проти обмежень у доступі до навчання для невакцинованих дітей, вважаючи, що це обмеження права на освіту.