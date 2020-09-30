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    Шмигаль розповів, що допоможе зупинити другу хвилю пандемії

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    Прем&rsquo;єр-міністр України Денис Шмигаль виступає за жорсткий контроль на тлі епідемії коронавірусу в країні - Шмигаль розповів, що допоможе зупинити другу хвилю пандемії
    Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль виступає за жорсткий контроль на тлі епідемії коронавірусу в країні

    Глава уряду закликав громадян України не забувати про власну відповідальність

    Лише жорсткий контроль, зокрема, за дотриманням карантинних обмежень, допоможе зупинити другу хвилю коронавірусу в Україні. Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

    «Варто сказати, що вчора у нас в Україні, на жаль, черговий антирекорд по кількості хворих на коронавірус — більше 4 тисяч людей. Лише у Харківській області — 549 нових випадків. В цілому по Україні вже більше 50% наповненості ліжок. Ми спеціально долучили місцеву владу до всіх заходів, пов’язаних з контролем за дотриманням карантинних обмежень. Тільки такий контроль допоможе зупинити другу хвилю коронавірусу. Очікую від Держпродспоживслужби, Міністерства охорони здоров’я, місцевої влади, більш активної роботи, роботи з людьми, роз’яснювальної, комунікаційної, закликаю ще раз суспільство до свідомого відношення», - зазначив урядовець.

    Він закликав громадян України не забувати про власну відповідальність.

    До слова, 24 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні наразі триває друга хвиля захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19. 

    Сьогодні, 30 вересня, Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.

    Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

    В Україні за минулу добу, 29 вересня, найбільшу кількість випадків захворювання на Covid-19 підтверджено в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Львівській областях та Києві.

    Також нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 29 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4027 осіб. Одужали за минулу добу – 2110 людей (днем раніше – 1797), померли – 64 особи (68). Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 208959 людей, одужали 92360 осіб, летальних випадків – 4129.

     

    Денис Шмигаль коронавірус
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