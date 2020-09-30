Шмигаль розповів, що допоможе зупинити другу хвилю пандемії
Глава уряду закликав громадян України не забувати про власну відповідальність
Лише жорсткий контроль, зокрема, за дотриманням карантинних обмежень, допоможе зупинити другу хвилю коронавірусу в Україні. Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Варто сказати, що вчора у нас в Україні, на жаль, черговий антирекорд по кількості хворих на коронавірус — більше 4 тисяч людей. Лише у Харківській області — 549 нових випадків. В цілому по Україні вже більше 50% наповненості ліжок. Ми спеціально долучили місцеву владу до всіх заходів, пов’язаних з контролем за дотриманням карантинних обмежень. Тільки такий контроль допоможе зупинити другу хвилю коронавірусу. Очікую від Держпродспоживслужби, Міністерства охорони здоров’я, місцевої влади, більш активної роботи, роботи з людьми, роз’яснювальної, комунікаційної, закликаю ще раз суспільство до свідомого відношення», - зазначив урядовець.
Він закликав громадян України не забувати про власну відповідальність.
До слова, 24 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні наразі триває друга хвиля захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19.
Сьогодні, 30 вересня, Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.
Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.
В Україні за минулу добу, 29 вересня, найбільшу кількість випадків захворювання на Covid-19 підтверджено в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Львівській областях та Києві.
Також нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 29 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4027 осіб. Одужали за минулу добу – 2110 людей (днем раніше – 1797), померли – 64 особи (68). Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 208959 людей, одужали 92360 осіб, летальних випадків – 4129.