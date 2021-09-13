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    Як працюватимуть школи у «червоній» та «жовтій» зонах: деталі

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    Вчителям таки доведеться вакцинуватися активніше - Як працюватимуть школи у «червоній» та «жовтій» зонах: деталі
    Вчителям таки доведеться вакцинуватися активніше
    Фото з відкритих джерел

    Кабмін змінив умови роботи навчальних закладів і зробив їх жорсткішими

    Кабінет Міністрів вніс зміни до карантинної постанови, посиливши умову роботи закладів освіти у «червоній» зоні карантину. Раніше школам дозволялося працювати в очному форматі, якщо вакциновано 80% персоналу, але тепер цього недостатньо. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    За новими правилами, школи, дитсадочки та виші у «червоній» зоні зможуть працювати не дистанційно, якщо 100% персоналу матиме «зелений» сертифікат. Цей сертифікат видаватиметься працівникам закладу, які отримали два щеплення від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест, або перехворіли.

    У «жовтій» зоні карантину, як зазначили в міністерстві, зможуть працювати навчальні заклади, де 80% персоналу матимуть хоча б «жовтий» сертифікат, який відрізняється від «зеленого» тим, що видаватимуть навіть після однієї дози вакцини.

    Нова умова почне діяти через сім днів після публікації постанови Кабміну.

    Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності covid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень в «жовтих» і «червоних» зонах.

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    Теги: Кабмін карантин щеплення
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    Як працюватимуть школи у «червоній» та «жовтій» зонах: деталі