Шмигаль не виключає зупинку громадського транспорту через поширення коронавірусу



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Денис Шмигаль

Прем’єр зазначив, що безпосереднє рішення має приймати місцева влада

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не виключає, що окремі області можуть повернутись до зупинки громадського транспорту через невтішну динаміку поширення коронавірусу. Про це він заявив в інтерв’ю BBC Україна.

«Є зростання кількості хворих, – констатував Шмигаль. – Не виключено, що в окремих містах або областях доведеться за рішенням місцевих комісій повернутись до закриття транспорту».

Прем’єр зазначив, що безпосереднє рішення має приймати місцева влада, це стосується і роботи столичної підземки: «Ініціатором має стати київський міський голова. Якщо ми бачитимемо, що є загроза розвитку епідемії в гіперболічному масштабі, то даватимемо рекомендації або й запроваджуватимемо карантинні обмеження на державному рівні».

Шмигаль вкотре наголосив, що повернення регіонів до жорсткіших умов карантину залежатиме від завантаженості ліжкомісць у лікарнях, темпів приросту хворих та ряду інших показників.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що столична влада розглядає питання можливого повернення до суворих карантинних обмежень, зокрема, зупинку громадського транспорту.