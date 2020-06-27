  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Шмигаль не виключає зупинку громадського транспорту через поширення коронавірусу

    • Розсилка
    Денис Шмигаль - Шмигаль не виключає зупинку громадського транспорту через поширення коронавірусу
    Денис Шмигаль

    Прем’єр зазначив, що безпосереднє рішення має приймати місцева влада

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не виключає, що окремі області можуть повернутись до зупинки громадського транспорту через невтішну динаміку поширення коронавірусу. Про це він заявив в інтерв’ю BBC Україна.

    «Є зростання кількості хворих, – констатував Шмигаль. – Не виключено, що в окремих містах або областях доведеться за рішенням місцевих комісій повернутись до закриття транспорту».

    Прем’єр зазначив, що безпосереднє рішення має приймати місцева влада, це стосується і роботи столичної підземки: «Ініціатором має стати київський міський голова. Якщо ми бачитимемо, що є загроза розвитку епідемії в гіперболічному масштабі, то даватимемо рекомендації або й запроваджуватимемо карантинні обмеження на державному рівні».

    Шмигаль вкотре наголосив, що повернення регіонів до жорсткіших умов карантину залежатиме від завантаженості ліжкомісць у лікарнях, темпів приросту хворих та ряду інших показників.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що столична влада розглядає питання можливого повернення до суворих карантинних обмежень, зокрема, зупинку громадського транспорту.

    Денис Шмигаль коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ