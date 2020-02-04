Країна-агресор істерично відреагувала на інтерв'ю українського міністра юстиції Малюськи



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Влада країни-агресора відреагувала на інтерв'ю міністра юстиції Малюськи «Главкому» Фото Станіслава Груздєва, Главком

В розмові з «Главкомом» урядовець анонсував сюрприз для Росії - нові позови у міжнародні суди

Міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю «Главкому» анонсував нові судові позови проти Росії. Зокрема він заявив, що зараз Київ «думає над обгрунтованістю і можливістю подачі ще одного-двох позовів найближчим часом». На ці слова українського чиновника вже відреагували у РФ. Так, член комітету з міжнародних справ Ради Федерації Олег Морозов заявив, що «Україна постійно докладає зусиль щодо забезпечення безперервного інформаційного шуму, «підкидаючи дрова у вогонь» в конфлікті з Росією».

Як пишуть російські ЗМІ, за словами Морозова, «таким чином відбувається ескалація всіх конфліктів». «Позитивний порядок в Києві запропонувати не хочуть», - заявив представник країни-агресора.

Крім того, перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров зазначив у розмові з пропагандистським телеканалом RT, що «Україна загралася з позовами, це може привести до припинення торгово-економічних відносин з Росією».

Зазначимо, що в інтерв’ю «Главкому» міністр юстиції України Денис Малюська поки не став розкривати деталі позовів, зазначивши, що «з того боку за нами теж стежать».

«Поки ми перебуваємо на етапі збору доказів, обгрунтувань. Нехай це буде сюрпризом», - додав міністр.

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